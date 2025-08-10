ปิดฉากมหกรรมของดีอีสาน ‘สุทิน’ ปลื้มเงินสะพัด 70 ล้าน – คนทะลักดู ‘หมอลำ-มวยไทย’
ปิดฉากไปเรียบร้อยแล้วสำหรับมหกรรมของดีอีสาน “Esan Fest” นุ่งผ้าซิ่น กินข้าวปุ้น บุญผะเหวด จัดขึ้นเป็นปีแรก ที่อาคารพลศึกษา (ม.ใหม่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสตอบรับเป็นอย่างดี
งานดังกล่าวมี ดร.สุทิน คลังแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานมูลนิธิพลังอีสานเพื่อการพัฒนา เป็นโต้โผใหญ่ในการจัด โดยผนึกกำลังกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา (ซอฟต์พาวเวอร์) ผ่านการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในการให้การสนับสนุนให้เกิดมหกรรมของดีอีสาน “Esan Fest” ซึ่งได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดภาคอีสานของประเทศไทยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และกิจกรรมวิถีชีวิตอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นดนตรีพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม มวยไทยพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีเป้าหมายในการนำเสนอเสน่ห์ของอีสานผ่านกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานระหว่างความบันเทิง ความรู้ และกิจกรรมกีฬา แถมยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอีสานมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีแต่ละจังหวัด
กิจกรรมวันแรก มีการจำหน่ายสินค้า OTOP, พิธีสวดมงคลอีสาน, การแสดงหมอลำกลอน และกิจกรรมเสวนา, การแสดงโปงลางศิลป์อีสาน, กราบรับพร หลวงปู่ศิลา สิริจันโท เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน จ.กาฬสินธุ์, ขบวนแห่กลองยาวแชมป์ประเทศไทย คณะจอกขวางคำ, การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไหมธีมอีสาน จากทีมนายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทย จ.มหาสารคาม นำโดย นางดาริน ติระพงศ์ไพบูลย์, การประกาศรางวัลเพชรแห่งอีสาน (PRECIOUS ESAN) ปิดท้ายที่การแสดงหมอลำคณะระเบียบวาทะศิลป์
วันที่สอง มีการแสดงหมอลำคณะใจเกินร้อย บอย ศิริชัย และหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง ท่ามกลางแฟนคลับชาวอีสานเข้าชมแน่นขนัด
วันสุดท้ายเป็นไฮไลต์ มีเทรนนิ่งมวยไทยให้เด็กๆ ชาวอีสาน โดยมี บัวขาว บัญชาเมฆ และแสนชัย พี.เค.แสนชัย มวยไทยยิม 2 เพื่อนซี้นักมวยไทยเป็นวิทยากร และการโชว์ไหว้ครูของทั้ง บัวขาว และแสนชัย ก่อนทั้งคู่จะเปิดศึกเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดด้วยการแข่งขันมวยไทยโชว์ 1 ยก และทั้งคู่ยังรับรางวัล “เพชรแห่งอีสาน” หลังการชกอีกด้วย
อีกไฮไลต์ที่ทำเอาอาคารพลศึกษา (ม.ใหม่) มหาวิทยาลัยมหาสารคามแตกคือ แฟนหมัดมวยกว่า 6,000 คน ทะลักเข้าชมการแข่งขันศึกยอดมวยอีสานสะท้านแผ่นดิน 10 คู่รวด คู่เอกรุ่น 147 ปอนด์ เป็นการพบกันระหว่าง “ขุนเข่าเมืองมหา” ชูเจริญ อบจ.มหาสารคาม ปะทะกับ กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี่ จอมเก๋าแห่งยุค ซึ่งผลปรากฏว่า กัปปิตัน ออกหมัดหนักหน่วงก่อนเหวี่ยงหมัดซ้ายเข้าเต็มกรามชูเจริญหลับกลางอากาศเอาชนะน็อกไปในช่วงต้นยกที่ 2
ดร.สุทิน คลังแสง เปิดเผยความสำเร็จการจัดงานว่า ภูมิภาคอีสานมีของดีๆ เยอะมาก อีสานมีทรัพยากรมนุษย์ที่เก่ง อีสานมีอาหารดีๆ อีสานมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว เรามีดีด้านวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร กระแสตอบรับมหกรรมของดีอีสาน “Esan Fest” เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ เราหวังว่าเราจะจัดในปีต่อๆ ไปต่อเนื่องทุกๆ ปี ขณะเดียวกันเรายังอยากเห็น และอยากผลักดันให้มหกรรมของดีอีสาน “Esan Fest” มาจัดที่กรุงเทพมหานคร และต่อไปไปจัดที่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย และต่อไปก็ไปจัดที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา และขยายไปทั่วโลกในเมืองใหญ่ๆ
ดร.สุทิน คลังแสง กล่าวต่อไปว่า ความสำเร็จในปีแรกถือว่าน่าพอใจอย่างมาก ช่วงเตรียมงานมหกรรมของดีอีสานเราประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน คนรุ่นใหม่ นักศึกษาได้รับทราบว่างานนี้คืออะไร พอถึงวันงาน เรารวบรวมของดีทุกๆ ด้านในภูมิภาคอีสานมารวมกันไว้ สินค้าต่างๆ มีการจับจ่ายใช้สอยสูงมาก โดยรวมทุกๆ ด้านคิดว่างานนี้ได้สร้างเงินสะพัดรวมๆ ประมาณ 60-70 ล้านบาท สินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง รวมถึงสินค้าที่เป็นวัฒนธรรมคนอีสาน คนมาร่วมงานในวันเปิด วันมหรสพอีสานถือว่าเกินเป้า โดยเฉพาะมวย เรามีแม่เหล็กอย่าง บัวขาว และแสนชัย ที่ดึงคนมาจากหลายจังหวัดทั่วอีสาน ทุกคนที่มางานเขาได้รู้ว่าอีสานของเขามีของดี คนทั่วประเทศก็รู้ว่าอีสานมีของดี
ดร.สุทิน คลังแสง กล่าวต่อไปว่า ตั้งใจจะจัดงานมหกรรมของดีอีสานเป็นประจำทุกปี ในปีหน้าอาจจะเป็นรูปแบบเดิมแต่จะเพิ่มขนาดการจัดงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เรามีประกาศรางวัลเพชรแห่งอีสานในด้านต่างๆ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอีสานรุ่นใหม่ได้มีไอดอล ปีหน้าเราจะเชิญทุกคนที่ได้รับรางวัลมาร่วมงาน ฉะนั้นงานของดีอีสานจะเริ่มจากท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติยิ่งใหญ่ขึ้นรื่อยๆ ในทุกๆ ปี
“ปีหน้าเราได้ประสานงานไว้เบื้องต้นแล้วว่าจะเชิญคุณลิซ่า (ลลิษา มโนบาล) ซึ่งเป็นศิลปินระดับโลกลูกหลานชาวอีสานมารับรางวัลในฐานะคนอีสานด้วย ซึ่งทางคุณลิซ่าตอบรับว่าจะพยายามหาเวลามาร่วมงานรับรางวัลดังกล่าวให้ได้” ดร.สุทิน คลังแสง กล่าวทิ้งท้าย