รวบหนุ่มสะเดา ขับรถบรรทุกน้ำมันเถื่อน! วูบหลับกลางทาง ชนท้ายเทรลเลอร์
เมื่อเวลา 00.20 น. วันที่ 10 สิงหาคม ร.ต.อ.วิชา หนูแป้นน้อย ร้อยเวร สภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งเหตุรถชนบนถนนสายเพชรเกษม ตรัง-พัทลุง ช่วงบ้านส้มตรีด อ.เมือง จ.พัทลุง จึงรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะโตโยต้า วีโก้ ตู้ทึบ สีขาว ทะเบียน สงขลา พุ่งชนท้ายรถเทรลเลอร์ ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ซึ่งหัวลากถูกถอดจอดทิ้งอยู่ริมถนน สภาพรถกระบะด้านหน้าพังยับ อัดติดกับท้ายเทรลเลอร์
คนขับคือ นายมุสตาฝา หมัดอาดัม อายุ 42 ปี ชาวอำเภอสะเดา จ.สงขลา ไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่มีท่าทีพิรุธ ยืนคุยโทรศัพท์อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ และพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าใกล้ อ้างว่าขอคุยโทรศัพท์ก่อน
เจ้าหน้าที่สั่งให้เปิดตู้ทึบด้านหลัง พบว่ามีการดัดแปลงภายในเป็นถังน้ำมันขนาดใหญ่ แม้ภายในขณะตรวจเป็นถังเปล่า จากการสอบสวน นายมุสตาฝา รับสารภาพว่าขับรถบรรทุกน้ำมันเถื่อนจากปาดังเบซาร์ อ.สะเดา ไปส่งใน จ.ตรัง และกำลังเดินทางกลับ ก่อนเกิดอาการหลับในพุ่งชนท้ายเทรลเลอร์
เบื้องต้นตำรวจควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.เมืองพัทลุง พร้อมแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้พบว่า ขบวนการลักลอบขนน้ำมันเถื่อนยังคงดำเนินต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่มักตรวจยึดได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น