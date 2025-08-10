หนุ่มรัสเซีย เมากัญชา ซิ่งเก๋งกลางเมืองพัทยา หวิดพุ่งชนตู้กู้ภัย จนท.เล่านานีระทึก
เมื่อเวลา 04.20 น. วันที่ 10 สิงหาคม เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา จุดนาเกลือ วิทยุขอความช่วยเหลือจากตำรวจ สภ.บางละมุง หลังมีรถเก๋งขับขี่ด้วยความเร็ว ประมาทหวาดเสียว หวิดพุ่งชนตู้กู้ภัย เหตุเกิดบริเวณจุดกู้ภัยนาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมกำลังจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุภายในปั๊มน้ำมัน พบรถเก๋ง MG สีดำ ทะเบียน 4 ขข 6183 กรุงเทพมหานคร ยางหน้าฝั่งซ้ายแตก และมีร่องรอยเฉี่ยวชนบริเวณหน้ารถ ภายในพบคนขับคือ นายคริล อเล็กซานโดรวิช อายุ 28 ปี สัญชาติรัสเซีย อยู่ในอาการมึนเมา ตาลอย ยอมรับดื่มแอลกอฮอล์และสูบกัญชา พร้อมยกมือไหว้ขอโทษเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเล่าว่า ขณะนั่งสแตนด์บาย อยู่ที่หน้าตู้กู้ภัย มีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ 8-9 คน เห็นรถเก๋งคันดังกล่าววิ่งมาด้วยความเร็ว ก่อนเสียหลักขึ้นฟุตปาธ หวิดชนรถกู้ภัยและตู้กู้ภัยที่ตั้งอยู่บริเวณนั้น แล้วขับหนีเข้าไปในปั๊มน้ำมัน กู้ภัยจึงตามไปสกัดและแจ้งตำรวจ เข้าควบคุมสถานการณ์
โดยกล้องหน้ารถเก๋งสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ชัดเจน ขณะรถเสียหลักขึ้นฟุตปาธ ห่างจากจุดกู้ภัยเพียงไม่กี่เมตร
เบื้องต้นตำรวจ สภ.บางละมุง นำตัวผู้ขับขี่ไปตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ก่อนดำเนินการตามกฎหมาย