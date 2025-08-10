ล้อมจับกลางดึก! รวบแก๊งตัดไม้สวนป่าห้วยแร้ง ครั้งที่ 3 แล้ว รอบ 3-4 ปีเสียหายกว่า 500 ไร่
เมื่อเวลา 02.30 น. วันที่ 10 สิงหาคม ที่สวนป่าห้วยแร้ง ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด นายจักรพันธ์ กุมภะ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) พร้อมด้วย กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลห้วงแร้ง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และตำรวจ สภ.เมืองตราด รวมกว่า 20 นาย ปิดล้อมจับกุมแก๊งลักลอบตัดไม้ ได้ผู้ต้องหา 1 คน นายนันทิ (โบ้) อายุ 32 ปี อยู่บ้าน ม.6 ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง พร้อมของกลางรถยนต์บรรทุกไม้ 1 คัน ไม้ยาง 14 ท่อน เส้นผ่าศูนย์กลางไม้ตั้งแต่ 15-50 เซนติเมตร และเลื่อยยนต์ไฟฟ้า 1 เครื่อง นอกจากนี้ ยังพบยาบ้า ยาไอซ์ อุปกรณ์เสพในรถด้วย ขณะเดียวกันผู้ร่วมขบวนการอีก 3 คน อาศัยความมืดหลบหนีไปได้
เบื้องต้น นายโบ้ ยอมรับสารภาพว่า มาลักลอบตัดไม้ที่สวนป่าห้วยแร้งกับพวกอีก 3 คน รวมทั้งหมด 4 คน ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน โดยไม้ที่ตัดมาได้นั้นจะนำไปขายให้กับร้านรับซื้อไม้ยางในพื้นที่
ส่วนจับกุมในครั้งนี้ จนท.ป่าไม้ตราด เปิดเผยว่า หลังสืบทราบและหาข่าว พบว่า จะมีการลักลอบตัดไม้ จึงได้วางแผนและวางกำลังปิดล้อมเอาไว้ ในช่วงหัวค่ำกระทั่งพบว่า กลุ่มนายโบ้เข้ามาตัดไม้ จึงแสดงตัวเข้าจับกุม
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบของกลางอยู่นั้น เวลา 04.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พบตัวผู้ร่วมขบวนอีก 1 คน ที่นอนซุกซ่อนตัวอยู่ในความมืดใต้ต้นไม้ ที่ห่างจุดเกิดเหตุเพียง 20 เมตร ทราบชื่อคือ นายสมศักดิ์ (กอล์ฟ) อายุ 37 ปี อยู่บ้าน ม.6 ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด ตำรวจจึงคุมตัวไว้ ค้นตัวไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย โดยนายสมศักดิ์ยอมรับว่า มาตัดไม้กับนายโบ ส่วนอีก 2 คน คือ นายนนท์ นายแมน หลบหนีไปได้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้ข้อมูลว่า สวนป่าห้วยแร้งแห่งนี้เป็นพื้นป่าสาธารณะ ภายหลังหมดสัมปทานป่าไม้ที่อนุญาตให้บริษัทเอกชนเข้าทำมาประโยชน์ในพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ทำให้เกิดขบวนการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่เรื่อยมา แม้ว่าป่าไม้ตราด ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สนธิกำลังเพื่อติดตามจับกุมมาโดยตลอด อย่างน้อย 3 ครั้งแล้ว ได้ผู้ต้องหาและของกลางจำนวนมาก แต่ก็ยังมีกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้รายใหม่และรายเดิมที่ยังไม่ถูกจับลักลอบเข้าตัดไม้พื้นที่อยู่บ่อยครั้ง
สำหรับปัญหาและความยากลำบากในการจับกุมคือ กลุ่มผู้ลักลอบจะลงมือในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น และใช้อุปกรณ์เลื่อยยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีความเงียบกว่าการใช้น้ำมัน ประกอบการการตัดไม้แต่ละครั้ง จะมีการวางคนไว้ดูต้นทางหากมีกำลังเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็จะหยุดความเคลื่อนไหว หรือหลบหนีไป อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ทั้งหมดยังคงเฝ้าติดตามอย่างเข้มงวดกับการลักลอบตัดไม้สวนป่าห้วยแร้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายังคงจะมีการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อีก
อนึ่ง สวนป่าห้วยแร้ง ก่อนหน้านี้อยู่ในความดูแลของบริษัท ตราดทำไม้ จำกัดมีพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ แต่ได้หมดสัมปทานมานานหลายปี และบริษัท ตราดทำไม้ จำกัด อยู่ระหว่างการต่อสัมปทานใหม่ ทำให้สวนป่าห้วยแร้ง อยู่ในความดูแลของศูนย์ป่าตราด และหน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่ และที่ผ่านมา มีกลุ่มทุนท้องถิ่น และโรงรับซื้อไม้ท้องถิ่นสนับสนุนด้วยการรับซื้อ ทำให้สวนป่าห้วยแร้งถูกบุกรุกโดยบุกตัดบริเวณกลางสวนป่าที่อยู่ด้านในทำให้ยากต่อการจับกุม ทำให้เกิดความเสียหายกว่า 500 ไร่ในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมา จนชาวบ้านออกมาเรียกร้องและแจ้งสื่อมวลชนเพื่อให้ตรวจสอบ ทำให้มีการจับกุม ซึ่งครั้งนี้มีการจับกุมเป็นคาั้งที่ 3 แล้ว นอกจากนี้ กลุ่มทุนในท้องถิ่น ยังนำที่ดินที่บุกรุกไปออก สปก.4-01 ด้วย และอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง