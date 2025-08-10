ยะลาส่งมอบพลังใจ จากใต้สุดสยามสู่แนวหน้าชายแดน ไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มเยาวชน อ.เบตง จ.ยะลา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมร้องเพลงเปิดกล่องรับบริจาค ภายใต้แนวคิด “ส่งพลังใจจากใต้สุดสยามสู่แนวหน้าชายแดนไทย-กัมพูชา” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน จากกิจกรรมดังกล่าว สามารถระดมเงินบริจาคได้รวมทั้งสิ้น 154,240 บาท
โดยได้นำไปจัดซื้อสิ่งของจำเป็น และได้ส่งมอบไปยังพื้นที่ปฏิบัติการสองจังหวัด ได้แก่ จ.ศรีสะเกษ ส่งมอบวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ให้หน่วยกำลังที่ปฏิบัติภารกิจที่ภูมะเขือ จำนวน 5 ฐาน และอาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน (อรบ.) 10 ชุด โดยมีตัวแทนในนามเพื่อนครูประเสริฐ วิจิตรพันธุ์เป็นสื่อกลางในการส่งมอบ
จ.สุรินทร์ ส่งมอบวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ให้หน่วยกำลังที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ปราสาทตาควาย ปราสาทตาเมือนธม อ.กาบเชิง อ.พนมดงรัก และ อ.แนงมุด รวม 12 ฐาน โดยมีเจ้าคณะตำบลตาเบาและผู้นำชุมชนเป็นสื่อกลางในการส่งมอบ
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการช่วยเหลือด้านสิ่งของจำเป็น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงน้ำใจจากประชาชนใต้สุดของประเทศไปยังผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องชายแดนไทย-กัมพูชา