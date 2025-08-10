ยายผวา นอนไม่หลับทั้งคืน งูเหลือมเลื้อยเข้าบ้าน หวังกินแมวที่เลี้ยงไว้ 5 ตัว จนท.เร่งช่วย
วันที่ 10 สิงหาคม 2568 เจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึ๊งได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจับงูเหลือมตัวขนาดยักษ์ ที่บ้านแห่งหนึ่ง ในต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง หลังได้รับแจ้งจึงว่ามีงูอยู่ภายในบ้าน
ยายเกษร วัย 74 ปี เผยว่า ตนพิการมือซ้าย อยู่บ้านเพียงลำพังกับแมว 5 ตัว ที่เลี้ยงไว้ เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ได้ยินเสียงแปลกๆ ในบ้าน พบเห็นเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่ เลื้อยเข้ามาหวังกินแมวที่เลี้ยงไว้ จึงใช้ไม้ไล่ให้ออกไป แต่งูเลื้อยขึ้นอยู่บนขื่อครัวบ้าน ไม่ยอมไปไหน ตนระแวง นอนไม่หลับ นั่งเฝ้าดูงูเหลือมทั้งคืน หวั่นเลื้อยเข้ามาตอนหลับ ส่วนแมวหายไป 1 ตัว ไม่รู้ไปไหน รุ่งเช้าจึงแจ้งขอความช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึ๊งเข้ามาตรวจสอบ พบว่า งูเหลือมตัวขนาดใหญ่และอยู่ในที่สูง จึงประสานเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยอ่างทอง มาช่วยเหลือกันจับลงมาได้อย่างปลอดภัย วัดความยาวได้ 3.90 เมตร