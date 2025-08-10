ซาบีดา-ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินสิ่งของช่วยเหลือทหารกล้าชาวบ้านไร่

ซาบีดา-ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือให้ทหารกล้าชาวอำเภอบ้านไร่ จากการร่วมรบที่ภูมะเขือ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือ พลทหารพิตรพิบูล รามคำ อายุ 19 ปี ทหารกล้าชาวอำเภอบ้านไร่ ที่สมัครใจไปร่วมรบในเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย- กัมพูชา บริเวณพื้นที่ภูมะเขือ จังหวัดศรีสะเกษ จนได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด หลังได้รับการรักษาตัวและหายดีแล้ว ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดที่ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อตอบแทนความดี ความเสียสละ ที่ได้กระทำในครั้งนี้