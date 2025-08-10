ตร.อุบลฯ ลุยกวาดล้างยาเสพติดจับกุม 3 คดี รวบ 2 พลฯทหารสังกัดกองร้อยสนับสนุนทางอากาศ

ตร.อุบลฯกวาดล้างยาเสพติดจับกุม 3 คดี รวบ 2 พลฯทหารสังกัดกองร้อยสนับสนุนทางอากาศ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 21
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายใต้อำนวยการโดย พล.ต.ต.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ช่วยราชการ ภ.จว.อุบลราชธานี ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ชาญชัย อินนราผกก.สืบสวน ภ.จว.อุบลราชธานี พร้อมด้วย พ.ต.ท.บวรศักดิ์ คำรังษี รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.อุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.อุบลราชธานี จับกุมตรวจยึดยาเสพติดจำนวน 3 คดี ดังนี้
คดีที่ 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ชป.ปส.ภ.จว.อุบลราชธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุด ศป.ปส.บน.21 ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาคือ พลฯกิตติพส หรือพี อายุ 21 ปี และ พลฯธเนตร หรือเสก อายุ 21 ปี สังกัดกองร้อยสนับสนุนทางอากาศ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 21(กองร้อยสนน.พัน.อย.บน.21) พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้าเม็ดสีแดงลักษณะกลมแบนมีอักษรดับบลิว-วาย (WY) ประทับอยู่ข้างหนึ่งอีกด้านหนึ่งจำนวน 62 เม็ด และยาบ้าเม็ดสีเขียว จำนวน 1 เม็ด บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบกดปิด จำนวน 1 ถุง ซุก ซ่อนอยู่ในซองบุหรี่สีขาวและอยู่ในกระเป๋าสตางค์สีเขียว จำนวน 1 ใบ โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง โดยจับกุมได้ที่บริเวณห้องน้ำ กองร้อย สนน.พัน.อย.บน.21ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
แจ้งข้อหา”ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งมอบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
คดีที่ 2 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ชป.ปส.ภ.จว.อุบลราชธานี ได้จับกุม นายภูมินทร์ หรือน็อค อายุ 37 ปี พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้าเม็ดสีแดงจำนวน 5,940 เม็ด และยาบ้าเม็ดสีเขียวจำนวน 60 เม็ด (รวมยาบ้าทั้งหมดจำนวน 6,000 เม็ด) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ OPPO สีน้ำเงิน จำนวน 1 เครื่อง และรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่น R3 สีแดงดำ ทะเบียน 2กข 2152 อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน จับกุมได้ที่ บริเวณริมถนนตรงป้ายบ้านหัวเรือทางเข้าหมู่บ้านหัวขัว ม.1 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
แจ้งข้อหา“มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและเป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)โดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาต นำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน.สภ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
คดีที่ 3 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.อุบลราชธานี ได้ทำการตรวจยึดของกลาง ยาบ้า จำนวน 92,000 เม็ด ที่บริเวณริมถนนทางเข้าหมู่บ้านท่าบ่อแบง ม.3 ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี (อยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติม)นำของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน.สภ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป