กำนันกิมเตือนระวังช้างป่าข้ามถนน ช่วงกลางคืนและช่วงฟ้าสาง หวั่นช้างถูกรถชน
เมื่อเวลา 10.00น.วันที่ 10 สิงหาคม นางสุรัสวดี (กิมหยง) เรืองจาบ กำนันตำบลโป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ประธานกลุ่มจิตอาสาดูแลสัตว์ป่า กล่าวว่า ปัจจุบันในพื้นที่ อ.โป่งตาลอง พื้นที่อยู่ติดแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ผ่านมาพบว่ามีสัตว์ป่า เช่นช้างป่า กระทิง ออกหากินนอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มาหากินในพื้นที่เกษตร ไร่มันสำปะหลัง ข้าวโพด และไร่อ้อย ของประชาชน และพบว่ามีช้างป่าออกมาเป็นโขลง 4-5 ตัว
นำโดยพลายอ้วน พลายเบี่ยง ตั้งแต่เวลา 18.00น.เข้ามาในชุมชน และเดินข้ามถนน ทางหลวงชนบท 3052 ปากช่อง-วังน้ำเขียว ในช่วงเวลากลางคืน และจะเดินข้ามถนนกลับมาเมื่อช่วงเวลา 05.30น.-06.00น.ในช่วงเช้าฟ้าสาง ซึ่งในช่วงเช้าวันนี้พบช้างป่าชื่อพลายอ้วน ที่เคยถูกทำร้ายมีแผลที่ก้น และสัตวแพทย์มาดูแลจนแผลหายดี และพลายเบี่ยง รวมทั้งช้างป่าตัวอื่น เดินข้ามถนน ทำให้มีความเสี่ยงอันตรายกับผู้ชีรถใช้ถนน และที่ผ่านมามีอุบัติเหตุรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ชนกระทิงและช้างป่า มาแล้ว
นางสุรัสวดี (กิมหยง) กล่าวต่อว่า ได้ประสานนางสาวสายรุ่ง องค์ดี ผอ.หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ขอให้ติดป้ายเตือนและติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบเตือนบริเวณทางโค้งและจุดที่ช้างป่าและกระทิงข้ามถนน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุรถชน ซึ่งก็ได้รับการติดตั้งแล้ว
กลุ่มอาสาดูแลสัตว์ป่า ร่วมกับนายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มอบหมายให้ หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ ขญ.3 (ตะเคียนงาม) ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน จิตอาสาจากประชาชนชาวบ้าน เข้ามาร่วมกันออกดูแลความเรียบร้อยโดย เพื่อให้ผู้ขับขี่ ประชาชน มีความปลอดภัย ///