พิจิตร ประกาศเขตพื้นที่ประสพภัยน้ำท่วม อำเภอสามง่าม 4 หมู่บ้าน กว่า 50 หลังคาเรือน
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพิจิตรว่า สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิจิตร ขณะนี้ปริมาณ น้ำจากจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก มวลน้ำก้อนใหญ่ยังไหลมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดน้ำท่วมเพิ่มอีก 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4, 6 และหมู่ที่ 8 ตำบลรังนก น้ำท่วมบ้านเรือน ประชาชน กว่า 50 หลังคาเรือน
ด้าน นางแมว คำหมู่ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 114/2 หมู่ที่ 4 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ขณะนี้มวลน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดสุโขทัย และ พิษณุโลก ซึ่งหลากมายังลุ่มน้ำยม ได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ซึ่งหมู่บ้านตนเอง ถูกน้ำท่วม นับสิบหลังคาเรือน ซึ่งขณะนี้ได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ ตนเองเตรียมย้ายสั่งของ ไว้ที่สูง บางส่วน คาดว่า ภายใน 2-3 อาทิตย์ ชาวบ้านจะเจอ น้ำท่วม ใหญ่มากกว่านี้
ด้านนางสาว สุกัญญา ต้นทุน หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า หลังจากเกิดเหตุอุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลของพายุ วิภาตั้งวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2568 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสามง่าม หมู่ที่ 1,3,4และ 11 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีประชาชน เดือดร้อน 63 ครัวเรือน ดังนั้นจังหวัดพิจิตรได้ประกาศเขตพื้นที่ประสพภัยพิบัติให้การช่วยเหลือเขตพื้นที่อุทกภัยน้ำท่วมดังกล่าว