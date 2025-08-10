กองกำลังผาเมือง สกัดกลุ่มลำเลียงยาเสพติด ยึดยาบ้า 5.5 ล้านเม็ด อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

กองกำลังผาเมือง สกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ยึดยาบ้า จำนวน 5,500,000 เม็ด พื้นที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พล.ต.กิดากร จันทรา ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง พ.อ.เดชาธร สายหยุด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่
เพื่อตรวจสอบการตรวจยึดยาบ้า จำนวน 5,500,000 เม็ด หลังจากกลางดึกวานนี้ กองบังคับการผาดง หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ จึงจัดกำลังกองร้อยทหารม้าที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ตั้งจุดตรวจชั่วคราว เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด บริเวณบ้านหัวนา ซึ่งเป็นบ้านบริวาร บ้านเปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ จนกระทั่งเวลา 21.45 น. ตรวจพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า รุ่น ไฮลักซ์ รีโว่ สีดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ขับมาตามเส้นทางดังกล่าว จึงแสดงตัวเขอทำการตรวจค้น แต่รถยนต์คันดังกล่าวได้หยุดรถก่อนถึงจุดตรวจ ประมาณ 200 เมตร จากนั้นชายต้องสงสัย จำนวน 3 ราย ได้ลงจากรถ และอาศัยความชำนาญในพื้นที่วิ่งหลบหนีไป
จากการตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าว พบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง จำนวน 30 กระสอบ วางอยู่ท้ายกระบะรถยนต์ยาบ้ากระสอบละ 200,000 เม็ด จำนวน 25 กระสอบ รวมประมาณ 5,000,000 เม็ด และกระสอบละ 100,000 เม็ด จำนวน 5 กระสอบ รวมประมาณ 500,000 เม็ด รวมทั้งสิ้นประมาณ 5,500,000 เม็ด จึงประสานพนักงานสอบสวน ร่วมตรวจสอบ และนำของกลางส่งให้กับ สภ.เวียงแหง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
สรุปผลการสกัดกั้นยาเสพติด ในห้วงตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงปัจจุบัน สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ 374 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 399 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 161,905,472 เม็ด, เฮโรอีน 145.8 กิโลกรัม, ไอซ์ 8,192 กิโลกรัม, ฝิ่น 93.5 กก. และ เคตามีน 696 กิโลกรัม จากการปะทะกับเจ้าหน้าที่ จำนวน 49 ครั้ง กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 33 ศพ ซึ่งหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าว ถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร จะสร้างความเสียหาย ทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง 33,323 ล้านบาท