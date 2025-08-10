ชาวศรีสะเกษสุดช้ำ กลับจากศูนย์อพยพ เจอสภาพบ้านเหลือแต่ซาก ถูกลูกปืนใหญ่เขมรตกใส่

ชาวศรีสะเกษสุดช้ำ กลับจากศูนย์อพยพ เจอสภาพบ้านเหลือแต่ซาก หลังถูกลูกปืนใหญ่เขมรถล่ม เผยจากการประมาณ ต้องทุบทิ้งสร้างใหม่ รับทำใจยอมรับยาก เพราะเป็นมรดกตกทอด เต็มไปด้วยความทรงจำของครอบครัว
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม บรรยากาศที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณฝั่งเขาพระวิหาร โดยเฉพาะพื้นที่บ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มกลับมามีความเคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังชาวบ้านทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา ภายหลังต้องอพยพออกจากพื้นที่กว่า 2 สัปดาห์ท่ามกลางสถานการณ์ปะทะบริเวณชายแดน อย่างไรก็ตาม แม้หลายคนจะกลับบ้านด้วยความคิดถึงและหวังจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ แต่บางครอบครัวกลับต้องเผชิญกับความสูญเสีย เช่น นายกุลนที (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ที่เดินทางกลับมาตรวจสอบบ้านของญาติ ซึ่งได้รับความเสียหายหนักจากกระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชา
นายกุลนทีเล่าว่า เหตุปะทะเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะตนอยู่ในสวนยางพารา ได้ยินเสียงปืนดังสนั่นหลายนัด จึงรีบออกจากสวนเพื่อพาครอบครัวอพยพไปยังที่ปลอดภัย โดยเริ่มต้นที่บ้านเอื้ออาทรในตัวอำเภอกันทรลักษ์ แต่เนื่องจากวิถีกระสุนระยะไกลได้ครอบคลุมพื้นที่กว้าง จึงต้องย้ายไปอยู่ในจุดอพยพที่ห่างออกไปอีก
นายกุลนทีเผยว่า บ้านหลังดังกล่าวเป็นของน้าตน ซึ่งขณะนี้กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ตนจึงเข้ามาตรวจสอบสภาพบ้านแทน พบว่าทั้งโครงสร้างไม้และปูนได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด ประตู หน้าต่าง กระจก และหลังคาถูกกระสุนถล่มจนแทบไม่เหลือสภาพเดิม เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว เบื้องต้นคาดว่าอาจต้องทุบทิ้งและสร้างใหม่ทั้งหมด
นายกุลนทีกล่าวทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงสะเทือนใจว่า บ้านหลังนี้มีอายุกว่า 40 ปี เป็นมรดกตกทอดจากรุ่นปู่มาสู่รุ่นพ่อและรุ่นลูก เต็มไปด้วยความทรงจำของครอบครัว การต้องเห็นบ้านในสภาพนี้ เป็นเรื่องที่ยากจะทำใจยอมรับได้
ทั้งนี้ กล้องวงจรปิดจากบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงได้บันทึกภาพเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุไว้ได้อย่างชัดเจน เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม ภาพแสดงให้เห็นว่าหลังจากรถอีแต๋นขับผ่านจุดเกิดเหตุไปเพียงไม่กี่วินาที กระสุนก็พุ่งตกใส่บ้านได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง