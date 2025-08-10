กกล.บูรพา วางรั้วลวดหนามหีบเพลง ตลอดแนวชายแดน ติดเมืองปอยเปต 9.8 กิโลเมตร

กกล.บูรพา วางรั้วลวดหนามหีบเพลง ตลอดแนวชายแดน ติดเมือง ปอยเปต เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองกำลังบูรพาได้ระดมกำลังวางรั้วลวดหนามหีบเพลงตลอดแนวชายแดนติดเมืองปอยเปตของเขมร ด้าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ระยะทางประมาณ 9.8 กิโลเมตร ตั้งแต่ใต้สะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา ไปจนถึงจุดตรวจ 31 (จต.31) รวมระยะทาง 9.8 กิโลเมตร โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา จนแล้วเสร็จในปัจจุบัน
ข่าวกล่าวว่า บริเวณดังกล่าว บรรดาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายชาวเขมรและขบวนการมิจฉาชีพ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แก๊งสแกมเมอร์ มักใช้เป็นช่องทางธรรมชาติในการเดินทาง เข้า-ออก ประเทศไทยมาอย่างช้านานแล้ว เนื่องจากมีภูมิประเทศที่เอื้อต่อการเดินทางข้ามแดน การติดตั้งรั้วลวดหนามหีบเพลงในครั้งนี้จะช่วยลดช่องว่างและจำกัดการเคลื่อนที่ของกลุ่มคนเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่ง เป็นการเสริมความสามารถในการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ นอกจากนั้นยังสามารถป้องกันการบุกรุก ล้ำแดน เข้ามายึดครองพื้นที่ของชาวเขมรด้วยเช่นกัน