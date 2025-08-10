ป่วนใต้2อำเภอ วางระเบิดจะแนะทหารพรานเจ็บ3-เผากล้องวงจรปิดที่บาเจาะ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ต.อ.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.9 รักษาการ ผบก.ภจว.นราธิวาส ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.วีระศักดิ์ เพอแสละ ผกก.สภ.จะแนะ ปิดกั้นสวนยางพาราที่รกทึบของชาวบ้าน ซึ่งตั้งอยู่บ้านไอร์บือแต ม.4 ตช้างเผือก อ.จะแนะ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดจรยุทธ์ กองร้อยทหารพรานที่ 4910 กรมทหารพรานที่ 49 ขณะกำลังพล รวม 7 นาย กำลังเดินลาดตระเวนกดดันสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวแฝงตัวอยู่ในหมู่บ้าน ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานได้รับบาดเจ็บ 3 นาย คือ 1. ส.อ.ธวัชชัย ขำเหนี่ยว 47 ปี 2. อส.ทพ.เอกพงษ์ เมืองเหนือ 31 ปี และ อส.ทพ.จิตวัต ดิฐจำนงค์ 26 ปี ซึ่งทั้ง 3 นาย มีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อ เพื่อนทหารได้นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลจะแนะ เมื่อแพทย์ทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น ได้อนุญาตให้กลับไปพักรักษาตัวต่อที่ฐานฯ เหตุเกิดในช่วงเวลา 19.20 น.ของคืนวันที่ 9 สิงหาคม68 ที่ผ่านมา
แต่เนื่องจากสวนยางพารามีสภาพรกทึบ เกรงคนร้ายจะวางแผนลวงเพื่อดักสังหาร ขณะเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พร้อมได้ประสานผู้ใหญ่บ้านแจ้งเจ้าของสวนยาพารา ในช่วงนี้เพื่อความไม่ประมาณให้งดออกกรีดยางพาราเป็นการชั่วคราว รอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการเคลียร์พื้นที่ และเก็บรวบรวมวัตถุพยานในจุดเกิดเหตุให้แล้วเสร็จก่อน ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลา ประมาณ 2 วัน
ซึ่งในเบื้องต้นจากการเข้าสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ริมถนนในระยะห่างจากจุดเกิดเหตุ เข้าไปในป่า ประมาณ 200 เมตร ไม่สามารถมองเห็นจุดเกิดเหตุได้เด่นชัด คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้ระเบิดแสวงเครื่องประกอบใส่ไว้ในภาชนะขนาดเล็ก ไปลอบฝังไว้บริเวณแนวทางเดินในสวนยางพารา เมื่อคนร้ายเห็นเจ้าหน้าที่เดินผ่านมาจึงจุดชนวนระเบิด แต่พลาดเป้า ทำให้เจ้าหน้าที่เพียงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ส่วนพื้นที่ อ.บาเจาะ ในช่วงเช้าที่ผ่านมา พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ แก้วมี สารวัตร สภ.ปะลุกาสาเมาะ ได้รับแจ้งจากนายซอและ มะแล ผู้ใหญ่บ้านมาแฮ ว่าลูกบ้านแจ้งให้ทราบว่ามีกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บนเสาไฟฟ้า ที่บริเวณ3แยกบ้านมาแฮ ถูกคนร้ายลอบวางเพลิงได้รับความเสียหาย จำนวน 1 ตัว ในช่วงกลางดึกของคืนวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา จึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 เข้าตรวจสอบพบว่า กล้องวงจรปิดดังกล่าวเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปะลุกาสาเมาะ ที่คาดว่าคนร้ายได้ปีนหลังคากระเบื้องของศาลาที่พักของชาวบ้านที่ปลูกสร้างไว้ใกล้กับเสาไฟฟ้า ที่ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ แล้ววางเพลิงก่อนที่จะหลบหนีไป ส่งผลทำให้กล้องวงจรปิดอยู่ในสภาพถูกเพลิงไหม้เสียหายดำเป็นตอตะโกจนไม่สามารถใช้งานได้
ซึ่งทั้ง 2 เหตุการณ์เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า เป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง เพื่อสร้างสถานการณ์ความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในพื้นที่
