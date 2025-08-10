รวบหนุ่มอินเดีย ทำสลิปโอนปลอมเกือบแสนจ่ายค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ผับดังวอล์กกิ้งสตรีท

รวบหนุ่มอินเดียคาโรงแรม ทำสลิปโอนปลอมเกือบแสนจ่ายค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ผับดังวอล์กกิ้งสตรีท
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองพัทยา สั่งการ พ.ต.ท.อรุษ สภานนท์ รอง ผกก.สส. นำกำลังชุดปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ สนธิกำลังตำรวจท่องเที่ยว เข้าจับกุม นายคุรูบากริช ซิงห์ (Gurubakshish Singh KOHLI) อายุ 29 ปี สัญชาติอินเดีย ตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาที่ 456/2568 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ในข้อหา “ปลอมเอกสารสิทธิ, ใช้เอกสารสิทธิปลอม และสั่งซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยรู้ว่าตนไม่สามารถชำระเงินค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม”
เจ้าหน้าที่ติดตามตัวผู้ต้องหาภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พบตัวตามหมายจับและควบคุมมาสอบสวนที่ สภ.เมืองพัทยา โดยผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง
จากพฤติการณ์ก่อนเกิดคดี ผู้ต้องหาเข้าใช้บริการผับอินเดียชื่อดังย่านวอล์กกิ้งสตรีท เมื่อเช็กบิลค่าอาหารและเครื่องดื่มรวมราว 90,000 บาท ได้แสดง “สลิปโอนเงินปลอม” ยืนยันว่าชำระแล้ว กระทั่งทางร้านตรวจสอบพบว่าไม่มีเงินเข้าบัญชี จึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่ สภ.เมืองพัทยา
พ.ต.อ.เอนกระบุว่า ผู้ต้องหาอ้างทำครั้งแรก แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการ หากพบเหตุลักษณะเดียวกันหรือสงสัยว่าเป็นผู้ต้องหาคนเดียวกัน ให้รวบรวมหลักฐานและติดต่อให้ข้อมูลได้ที่ สภ.เมืองพัทยา ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและขยายผลคดี
เบื้องต้นตำรวจดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอน และเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับก่อนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
