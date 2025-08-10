ลาสิกขาทั้งคู่ เจ้าอาวาส-พระลูกวัด วัดชื่อดังในเกาะสมุย เสพยาเสพติด จนท.คุมตัวดำเนินคดี

จับสึกเจ้าอาวาสและพระลูกวัด วัดดังเกาะสมุย เสพยาเสพติด
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม ที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นายอมร ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสมุย ร่วมกับ พ.ต.อ.ปัญญา นิรัตติมานนท์ ผกก.สภ.เกาะสมุย พ.ต.ท.สวัสดิ์ ทัลวัลลิ์ สว.สส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะสมุย กอ.รมน.ภาค 4 พื้นที่เกาะสมุย และเจ้าพนักงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าตรวจสอบที่วัดแห่งหนึ่งในหมู่ 5 ต.ตลิ่งงาม หลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปมั่วสุมภายในวัด สงสัยว่าพระสงฆ์ในวัดจะมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เจ้าหน้าที่ได้นิมนต์เจ้าอาวาสและพระลูกวัด รวม 4 รูป มาตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย พร้อมตรวจค้นภายในกุฏิพระเพื่อหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย จากการตรวจค้นไม่พบยาเสพติด แต่จากการตรวจค้นภายในกุฏิพระธนวิทย์ อายุ 61 ปี เจ้าอาวาสวัดดังกล่าว พบอุปกรณ์การเสพยาเสพติด 1 ชุด จึงยึดไว้เป็นหลักฐาน
นอกจากนี้ จากการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายพบสารเสพติดในร่างกายของพระธนวิทย์ และพระมหาจัตุภัทร อายุ 47 ปี พระลูกวัด เจ้าหน้าที่จึงนำปัสสาวะไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลเกาะสมุยเพื่อยืนยันผลการตรวจอีกครั้ง
ผลการตรวจจากโรงพยาบาลเกาะสมุยระบุว่า พระธนวิทย์และพระมหาจัตุภัทรพบสารเมทแอมเฟตามีน ซึ่งพระสงฆ์ทั้ง 2 รูปให้การรับสารภาพว่าเสพยาเสพติดจริง
เบื้องต้นเจ้าอาวาสและพระลูกวัดได้รับความยินยอมต่อเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ ลาสิกขาต่อพระครูสิริทีปคุณากร เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายธนวิทย์และนายจัตุภัทรแจ้งข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะสมุย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป