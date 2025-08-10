อบรมไวยาวัจกร 152 วัด เปิดรับบริจาคผ่านบัญชี E-donation ช่วยพระไม่ต้องแตะเงิน

โคราชจัดอบรมไวยาวัจกร 152 วัด 30 ตำบล ดูแลเงินวัด เปิดบัญชีรับบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยพระไม่ต้องรับเงินทอง
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม นายไพรัตน์ อินทร์ปัญญา นายอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระเทพสีมาภรณ์ ดร.(วันชัย กนุตจารี ป.ธ.7)เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดโครงการอบรม “ไวยาวัจกร คณะสงฆ์อำเภอปากช่อง” ประจำปี 2568 ณ วัดธารอุทุมพร หมู่ 6 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โดยพระเมธีสุตาภรณ์ (เหมือน อุปมง.กโร ) รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดคีรีวันต์ปากช่อง, พระครูสุธรรมธีรานุยุต ดร.เจ้าคณะอำเภอปากช่อง ,พระครูอุทุมพร คุณาธาร รองเจ้าคณะอำเภอปากช่อง ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์และสาธารณูประการ เจ้าอาวาสวัดธารอุทุมพร บ้านคลองเดื่อ พร้อมด้วย เจ้าคณะตำบล 30 เขตตำบลทางสงฆ์ หรือ 12 ตำบลทางการปกครอง รวมเจ้าอาวาสทั้ง 152 วัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วัฒนธรรมอำเภอปากช่อง เข้าร่วมพิธีจัดอบรม เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ไวยาวัจกร ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 354 ท่าน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไวยาวัจกร ถือเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญา แพ่งและพาณิชย์
การอบรมเพิ่มความรู้ การเปิดบัญชีธนาคาร ในระบบบริจาคอีเล็กทรอนิกส์ E donation โดยสรรพากร เนื่องจากมีความสำคัญ เพื่อป้องกันการบริหารจัดการผิดพลาด พร้อมพิธีมอบใบประกาศแต่งตั้งไวยาวัจกร ประจำวัด 152 วัด ทั้ง 30 ตำบล/เขตทางสงฆ์ จำนวน 354 ท่าน
ไวยาวัจกร หรือคฤหัสถ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าอาวาสให้มีหน้าที่จัดการกิจการต่างๆ ของวัด โดยเฉพาะการจัดการทรัพย์สินและการเบิกจ่ายเงินนิตยภัตหรือเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ มีบทบาทสำคัญในการจัดการกิจการของวัดและช่วยให้พระภิกษุสงฆ์ไม่ต้องอาบัติในการรับเงินทอง รวมถึงเงินงบประมาณ เปรียบเสมือนผู้ช่วยและตัวแทนของพระสงฆ์ในการติดต่อกิจการกับฝ่ายฆราวาสและหน่วยงานภายนอก พร้อมรับมอบใบประกาศแต่งตั้งไวยาวัจกร
พระเทพสีมาภรณ์ ดร.(วันชัย กนุตจารี ป.ธ.7 )เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ได้เจริญพรว่า ไวยาวัจกร เป็นบุคคลที่เจ้าอาวาสวัดแต่งตั้งเข้ามาประจำวัด เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธและมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ มีความรู้ความสามารถ มีหลักฐานมั่นคง มีความเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ พระครูอุทุมพร คุณาธาร รองเจ้าคณะอำเภอปากช่อง ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์และสาธารณูประการ เจ้าอาวาสวัดธารอุทุมพร บ้านคลองเดื่อ ส่วนไวยาวัจกร ประจำวัดธารอุทุมพร คือนายประวิทย์ สืบกระแสร์ ที่ผ่านมาเป็นคณะกรรมการวัด เป็นบุคคลซื่อสัตย์สุดจริต มีจิตศรัทธาเสียสละเข้ามาช่วยเหลือทางวัดอย่างต่อเนื่องตลอดมา ถือเป็นผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือกิจของสงฆ์และพุทธศาสนา