ภูมิภาค

อดีต สจ.เปิดสวน “อินทผาลัมสดปลอดสาร” โปรฯวันแม่ ก.ก.100บาท แถมอินทผาลัมให้แม่ชิมฟรี

หนองบัวลำภู อดีต สจ. เปิดสวน “อินทผาลัมสดปลอดสาร” ให้ชิมฟรี มีโปรฯ วันแม่ หากต้องการซื้อ ก.ก.ละ 100 แถมโปรโมทชั่น เทศกาลวันแม่แห่งชาติแถมฟรีไปชิม จัดให้ลูกค้าชิมฟรี ชอบต้นไหน ตัดจั่นนั้นยกต้นไปเลย

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นายรุ่งเพชร ศรีกาญจนา อดีตสมาชิกสภาจังหวัดหนองบัวลำภู เขตอำเภอศรีบุญเรือง ปัจจุบันเป็น ประธาน กต.ตร.สภ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ลงทุนจัดพื้นที่หน้าบ้านและสวนหลังบ้านพัฒนาเป็นพื้นที่ปลูกอินทผาลัม เนรมิตเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรับนักเที่ยวสายสุขภาพ ชูจุดเด่นปลอดสารเคมีเก็บกินผลสดจากต้นได้ หลังใช้เทคนิคปลูกแบบอินทรีย์ 3 ปีให้ผลผลิตเกิน 1 ตัน

นายรุ่งเพชร กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เคยเป็นนักธุรกิจผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง จากนั้นหันมาเล่นการเมือง เคยเป็นทั้งนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย และ สมาชิกสมาจังหวัดหนองบัวลำภู เขตอำเภอศรีบุญเรือง เคยลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. มาด้วย รวมทั้งทำสวนอินทผาลัมให้เป็นผลไม้ที่ท้าทายในเรื่องของปลอดสาร ล่าสุดลงสนามการเมืองใหญ่ในนามพรรคไทยสร้างไทย แต่ไปไม่ถึงฝั่งฝันด้วยหลายเหตุ หลายปัจจัย ที่คนแวดวงการเมืองนำมาเป็นกลยุทธในการเลือกตั้ง ทำให้พ่ายแพ้ในเวทีการเมืองใหญ่ และที่ผ่านมาทำธุรกิจควบคู่กันไปหลายอย่าง

มาวันนี้ผลผลิตเริ่มจะหมดฤดูกาลและเห็นว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และกำลังเป็นที่นิยมในตลาดกลุ่มผู้บริโภคสายสุขภาพที่สามารถทำรายได้ดีกว่าผลไม้ชนิดอื่น จึงได้พัฒนาให้อินทผาลัม พันธุ์บาฮีสีเหลือง กว่า 120 ต้น โดยเริ่มปลูกเมื่อ 3 ปีก่อน และเพิ่งจะให้ผลผลิตเป็นปีที่ 2 แล้วพอมา ปีนี้จึงได้เปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชิม อินทผาลัมแบบสดๆ ใต้ต้น และสามารถซื้อผลผลิตกลับบ้านได้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ในราคา กิโลกรัมละ 100 บาท ซึ่งถือว่า เป็นราคาแบ่งปันกันไปชิมลิ้มรส

ทั้งนี้ ผลผลิตอินทผาลัมของ คุณรุ่งเพชร ศรีกาญจนา จะไม่เหมือนที่อื่น โดยขนาดจะใหญ่มีรสชาติหวานกรอบ เพราะ เน้นในเรื่องการดูแลรักษา ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีใดๆ นี่คือ ความสบายใจ ที่ผู้บริโภคจะได้รับ จะควบคุมคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค จากนั้นเมื่อออกผลก็จะนำเอา ผ้าสปันบอนด์ และถุงกระดาษมาห่อ เพื่อกันแมลง และรักษาให้ผิวของอินทผาลัมสวยงาม

“หลังจากที่เปิดสวนได้เพียง 1 สัปดาห์ปรากฏว่า ผลตอบรับ จากผู้บริโภคที่แวะเวียนมา ชม ชิม เป็นอย่างดี มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมสวนเป็นจำนวนมาก โดย เฉพาะวันหยุดยาวช่วงนี้ เพราะนักท่องเที่ยวสามารถเลือกชิมที่ต้นได้ด้วยตนเอง และมาเช็คอินถ่ายรูปสวนอินทผาลัม พิเศษเทศกาลวันแม่แห่งชาติปีนี้ แถมอินทผาลัมฟรีเพื่อแม่ไปชิมอีกด้วย” อดีต สจ.รุ่งเพชรฯกล่าวเชิญชวน

