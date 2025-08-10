ชาวบ้านแตกตื่น เจอระเบิด MK2 กลางฝายใน อ.เชียงคำ เรียก EOD พะเยาเร่งเก็บกู้

ปลัดอำเภอพร้อมตำรวจรีบลงพื้นที่ หลังชาวบ้านแตกตื่น พบ ‘ระเบิดมือ’ กลางฝาย หวั่นไม่ปลอดภัย คาดลอยมากับน้ำป่า เร่งประสานหน่วย EOD พะเยาเก็บกู้
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม ร.ต.อ.พสิษฐ์ เถาวัลยา พนักงานสอบสวน ร้อยเวร สภ.เชียงคำ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านดอนลาว หมู่ 8 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา พบวัตถุระเบิดเป็นระเบิดมือ รุ่น MK2 ตกอยู่ตรงฝายน้ำล้นที่สร้างใหม่ภายในหมู่บ้าน
ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งไปยังนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำแล้วและนายอำเภอเชียงคำได้สั่งการให้นายรุ่งทวี แก้วคำปา ปลัดอำเภอ พร้อมกำลัง อส.อำเภอเชียงคำ ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ทันที
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงคำ นำเทปกั้นพื้นที่มาวางแนวเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวบ้านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่
นายรุ่งทวีเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่าเป็นระเบิดมือขว้าง ชนิด MK2 ซึ่งสภาพถูกสนิมกัดกินเป็นเวลานาน ตัวสลักหลุดไปแล้ว แต่กระเดื่องไม่ทำงาน คาดว่าน่าจะจมน้ำมานาน ทั้งนี้ ผู้พบเห็นคนแรกเป็นชาวบ้านที่รับจ้างทำฝายใกล้บริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ ตำรวจนำเชือกขึงบริเวณที่มีระเบิดเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวบ้านได้รับอันตราย หรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา
นายรุ่งทวีกล่าวอีกว่า คาดว่าน่าจะมีผู้ไม่หวังดีนำระเบิดมาเตรียมจะทำอะไรสักอย่างในพื้นที่ แต่คงกลัวความผิด จึงนำระเบิดโยนลงน้ำจนเกิดน้ำป่าพัดพามาอยู่ที่ตรงนี้ ทั้งนี้ ลูกระเบิดแช่น้ำไว้นานจนเกิดสนิม โชคดีที่ระเบิดลูกดังกล่าวไม่ระเบิดขึ้นมา
ด้าน ร.ต.อ.พสิษฐ์กล่าวเสริมว่า ได้ประสานไปยังหน่วย EOD นปพ.จ.พะเยา เพื่อเข้ามาเก็บกู้วัตถุระเบิดดังกล่าวและจะนำไปทำลายกันต่อไป ส่วนระเบิดเป็นของใครนั้นคงหาตัวลำบาก เพราะอายุระเบิดคาดว่าน่าจะนานไม่ต่ำกว่า 1 ปีอย่างแน่นอน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบแล้วว่าระเบิดลูกดังกล่าวไม่ทำงาน โชคดีที่ไม่ทำอันตรายต่อชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณนี้