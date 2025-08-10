สมาคม-ชมรมชาวปักษ์ใต้ มอบหน้ากากอนามัย KN 95 ยากันยุง ถุงเท้า เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหารกล้าที่ชายแดนสุรินทร์
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ หน้าหอประชุมอำเภอพนมดงรัก จ.สุรินทร์ นายเอกอนันต์ ศรีอินทร์นายอำเภอพนมดงรัก รับมอบสิ่งของมีหน้ากากอนามัย KN 95 ยากันยุง ถุงเท้า ลูกอม และเครื่องอุปโภคบริโภค จากนายศิวัช เพชรมังกรยี่ซุ่นแสง นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(สมาคมชาวปักษ์ใต้อยุธยา) และพ.ต.อ.สุนทร รัตนพร ประธานชมรมคนด้ามขวานและเพื่อนปทุมธานี (ชมรมชาวปักษ์ใต้ปทุมธานี) พร้อมคณะได้นำสิ่งของที่จำเป็นมามอบให้ทหารกล้าที่ชายแดนอำเภอพนมดงรัก เพื่อเติมเต็มในสิ่งที่จำเป็นและขาดเหลือในยามที่ชายแดนไทย-กัมพูชามีความไม่สงบเรียบร้อยมีการปะทะกันเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยป้องกันกลิ่น ที่ช่วงนี้พบว่ามีกลิ่นเน่าเหม็นถูกลมพัดเข้ามาส่งกลิ่นอย่างรุนแรง
พ.ต.อ.สุนทร กล่าวว่า มีความเป็นห่วงในสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่เป็นอยู่ในขณะนี้และเชื่อว่ามันจะไม่สงบจบลงง่ายๆอย่างแน่นอน สมาคมและชมรมชาวปักษ์ใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี เล็งเห็นในความจำเป็นที่ทหารต้องใช้จึงได้นำสิ่งของเหล่านี้ที่พี่น้องแนวหลังได้ช่วยกันรวบรวมสมทบ มามอบให้ถึงชายแดนอำเภอพนมดงรัก ผ่านทางสมาคมฯและชมรมฯ พวกเราขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวปักษ์ใต้และพี่น้องทั่วประเทศ ขอบคุณทหารกล้าทุกท่านที่ปกป้องผืนแผนดินไทยอย่างกล้าหาญ มีอะไรให้ทางสมาคมฯช่วยได้ก็ขอให้ประสานเข้ามาได้ พวกเรายินดีเสมอ
นายเอกอนันต์ กล่าวว่า ต้องขอบคุณพี่น้องชาวปักษ์ใต้ที่ได้นำสิ่งของที่จำเป็นมามอบแก่ทหารกล้าที่ชายแดนอำเภอพนมดงรัก ในขณะที่สถานการณ์ที่ชายแดนในขณะนี้ถือว่ายังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากจรวด BM- 21 จากกัมพูชา ที่ตกลงในพื้นที่อำเภอพนมดงรัก พบจำนวน 228 ลูก และยังตรวจสอบพิสูจน์ทราบยังไม่แล้วเสร็จ ยังมีจรวดอีกหลายรูปที่ตกมาแล้วไม่ทำงาน ซึ่งทางการจะได้เร่งสำรวจและพร้อมทำลายทันทีเมื่อเหตุการณ์ชายแดนเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนเรื่องโดรนในพื้นที่อำเภอพนมดงรักในยามค่ำคืนจะพบเจอไม่ต่ำกว่า 20 ถึง 30 เครื่องแต่มันบินสูงมากได้แต่แจ้งเตือนทุกคนให้เฝ้าระวังและตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้น ส่วนบ้านเรือนราษฎรที่เสียหายประมาณ 26 หลังทั้งเสียหายมากและน้อย ทางการได้เร่งสำรวจและเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้ว