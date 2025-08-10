สาวอ่างทองเปิดใจ ตร.เชิญตรวจดีเอ็นเอเทียบ โครงกระดูกเก๋งตกเขาคอม้า รับยังไม่ชัดเป็นพี่สาวจริงไหม

สาวอ่างทองเปิดใจ หลังตร.แจ้ง โครงกระดูกในซากรถเก๋งเขาคอม้า อาจเป็นพี่สาวที่หายตัว รับเตรียมเข้าตรวจดีเอ็นเอ 13 ส.ค.นี้ เผยครอบครัวเครียดหลังพบชื่อเป็นพี่สาว รับยังไม่ชัดเป็นพี่สาวจริง
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เปิดใจน้องสาวผู้ต้องสงสัยที่พบกระดูกในซากรถเก๋ง MG ZS เกิดอุบัติเหตุที่เขาคอม้า อำเภอชาติตระการ จากคดีเกิดอุบัติเหตุรถพ่วงบรรทุกไม้ตกเหวเขาคอม้า หมู่ 15 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จนนำไปสู่การพบซากรถ MG ปริศนาอีก 1 คันที่อยู่ด้านล่าง สภาพถูกไฟไหม้ทั้งคัน และพบโครงกระดูกมนุษย์
จากการสอบถาม น.ส.เอ อายุ 33 ปี (นามสมมุติ) น้องสาวผู้ต้องสงสัยที่พบกระดูกในซากรถเก๋ง MG ZS เขาคอม้า เปิดใจว่า ในตอนนี้ครอบครัวทุกคนเครียดมาก ยังไม่รู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้น และผู้เสียชีวิตเป็นใคร หลังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาพบที่บ้าน และนัดไปตรวจดีเอ็นเอในวันพุธที่ 13 ส.ค.นี้ เวลา 09.00 น. หลังจากที่เจ้าหน้าที่มาบอกก็เกิดเรื่องไม่น่าเชื่อขึ้น คือที่บ้านได้กลิ่นเหม็น ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หลังจากได้กลิ่นก็บอกว่าหากเป็นพี่สาวจริงก็ขอให้เข้ามาบ้านแล้วกลิ่นก็หายไป
ทั้งนี้ น.ส.เอเปิดเผยอีกว่า มีชื่อพี่สาวเป็นผู้เช่ารถ ยี่ห้อเอ็มจี สีดำ หมายเลขทะเบียน 4ขว 7354 กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดส่งคืนรถให้ในวันที่ 29 มิ.ย.2566 เวลา 10.00 น. ตามสัญญา แต่เมื่อถึงกำหนดการคืนรถ ก็ไม่ได้นำรถกลับมาคืนแต่อย่างใด และไม่สามารถติดต่อได้ ตรวจสอบสัญญาณจีพีเอสพบว่าสัญญาณได้ขาดหายไปบริเวณเขาคอม้า จังหวัดพิษณุโลก แม่จะออกติดตามหาพี่สาวอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่หาไม่เจอ ติดต่อไม่ได้ เป็นห่วงมากแต่ก็ไม่พบ และเมื่อมีข่าวว่าพบกระดูกในรถยนต์เอ็มจี ก็มีการพูดถึงกันไปต่างๆ นานาในสื่อโซเชียล มีการลงทั้งชื่อจริง นามสกุลจริง ทำให้ทุกคนในครอบครัวเสื่อมเสียและเครียดมาก หากเป็นกระดูกของพี่สาวจริงก็จะนำมาทำพิธีตามศาสนา แต่หากเป็นคนอื่นนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะทำการสอบสวนขยายผลเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยในคดีนี้ ซึ่งจะเร่งหาตัวว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร และเกิดอะไรขึ้นต่อไป