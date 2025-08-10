จับหนุ่มเมียนมา ลักลอบขนยาบ้าซุกกระสอบฟาง 3 แสนเม็ด ใกล้ชายแดนแม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ ร้อย.ม.1 ฉก.ทัพเจ้าตาก กกล.ผาเมือง ร่วมกับ ชป.ข่าว ฉก.ทัพเจ้าตาก สนธิกำลังปฏิบัติภารกิจ ลาดตระเวนเฝ้าตรวจ บริเวณช่องทางธรรมชาติ พื้นที่ บ.ปางมะหัน ม.8 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ภายหลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า จะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดน เข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ
ต่อมา ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยสะพายกระสอบฟางดัดแปลงเป็นเป้ เดินเท้ามาตามเส้นทางภูมิประเทศ จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น แต่บุคคลดังกล่าวได้ทิ้งเป้ดัดแปลงดังกล่าวและวิ่งหลบหนี
จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบบริเวณ ได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยนอนหลบซ่อนอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง สามารถจับกุม นายยะป่า อายุ 45 ปี ภูมิลำเนาอยู่ บ.แม่โจ๊ก ประเทศเมียนมา พร้อมตรวจยึดของกลาง ยาบ้า รวมทั้งสิ้น ประมาณ 300,000 เม็ด บรรจุอยู่ภายในกระสอบฟาง จำนวน 2 กระสอบโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Oppo รุ่น A3x สีฟ้า และ รถ จักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ 110i สีน้ำเงิน ทะเบียน เชียงราย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางทั้งหมดส่ง สภ.แม่ฟ้าหลวง เพื่อขยายผลติดตามจับกุมกลุ่มขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป