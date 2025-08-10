ไฟคลอกชายวัย 66 ดับสลด พบโซ่คล้องตัวติดกับเสา บ้าน-จยย.วอด ตร.เร่งหาสาเหตุ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 9 สิงหาคม ร.ต.อ.อภิชัย พุ่มชัย รองสารวัตรสอบสวน สภ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ สภ.ไทรโยค ว่าเกิดเหตุไฟไหม้บ้านพักเลขที่ 45 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวปลูกอยู่ภายในไร่มะขาม ไทรโยคน้อยซอย 7 หลังรับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบจากนั้นจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ไปถึงพบรถดับเพลิงเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัยพลังบุญ มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี ศูนย์ไทรโยคน้อย รวมถึงชาวบ้านกำลังช่วยกันฉีดน้ำสกัดเปลวเพลิง แต่เนื่องจากขณะเกิดเหตุมีกระแสลมที่รุนแรง อีกทั้งบ้านพักเป็นไม้สภาพเก่าจึงกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี เจ้าหน้าที่ได้พยายามช่วยเหลือกันอย่างสุดกำลัง แต่ก็ไม่สามารถสกัดเปลวเพลิงเอาไว้ได้ จนกระทั่งบ้านพักถูกไฟไหม้หมดทั้งหลังเหลือเพียงเถ้าถ่าน ส่วนรถจักรยานยนต์ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคัน
จากการตรวจสอบผลปรากฏว่าพบร่างของนายเต็น ไม่มีนามสกุล ชาวมอญ อายุ 66 ปี เจ้าของบ้านนอนหงายเสียชีวิต เนื่องจากถูกไฟคลอกทั่วร่างจนไหม้เกรียม สภาพศพพบว่าร่างของนายเต็น มีโซ่ล่ามเอาไว้ติดกับเสาบ้าน ทำให้ไม่สามารถวิ่งหลบหนีออกมาได้
เมื่อมีผู้เสียชีวิตอยู่ในกองเพลิง ร.ต.อ.อภิชัย พุ่มชัย ร้อยเวรเจ้าของคดีจึงประสานไปยังแพทย์เวร รพ.ไทรโยค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจ มาร่วมชันสูตรพลิกศพพร้อมตรวจหาหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ จากนั้นจึงมอบหมายให้นายขวัญชัย ถิระศิลป์ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัยพลังบุญ มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี พร้อมทีมงานนำร่างไปไว้ที่โรงพยาบาลไทรโยค ก่อนที่จะส่งไปผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ
ระหว่างนั้น นางนุ้ย (นามสมมุติ) อายุประมาณ 70 ปี ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าตนเป็นภรรยาของ นายเต็น โดยก่อนหน้านี้ประมาณ 10 วันที่ผ่านมาตนกับนายเต็น สามีได้มีปากเสียงทะเลาะกัน ตนจึงเก็บเสื้อผ้าและขนย้ายสิ่งของไปอาศัยอยู่กับญาติ จนกระทั่งทราบข่าวว่าบ้านที่สามีพักอาศัยอยู่นั้นเกิดไฟไหม้และมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายใน หลังทราบข่าวตนจึงรีบมาดู ก็พบว่าสามีเสียชีวิตแล้ว แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป