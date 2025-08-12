หวิดดับ! หนุ่มใหญ่ หาเห็ดป่า พลัดตกเหวลึก อาการสาหัส โชคดีมีสติโทรบอกเมีย หากู้ภัยช่วยทัน
เมื่อเวลา 03.00 น.วันที่ 12 สิงหาคมน.ส.อัสรา อาสาสู้ นายอำเภอภักดีชุมพล ได้ประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัย ฮุก 31 อำเภอภักดีชุมพล และฮุก31 โคราช กู้ชีพตำบลโป่งนกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไทรทองชาวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้เร่งช่วยกันออกค้น ชายวัย 47 ปี ชาวบ้าน ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ที่ได้เข้าไปหาของป่าบนเทือกเขาพังเหย และพลัดตกเหวลึกลงไปกว่า 50 เมตร ได้รับบาดเจ็บสาหัส
หลังรับแจ้งจาก นางดาหวัน ทองดี อายุ 48 ปี แฟนผู้ประสบเหตุ แจ้งว่า นายชัชวาล สนิทดีอายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 173 หมู่ 3 ตำบลเจ้าทองอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้ออกจากบ้านเพื่อขึ้นไปหาเก็บเห็ดและหน่อไม้บนยอดเขาพังเหย ในเขต อุทยานแห่งชาติไทรทอง ตั้งแต่สี่โมงเช้าวานนี้(11ส.ค.68)ที่ผ่านมา พอตกเย็นแฟนได้โทรศัพท์มาแจ้งว่าตนพลัดตกเหวบาดเจ็บเดินไม่ได้ แขนขวาหัก ซี่โครงร้าว ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือน จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหา กระทั้งช่วงดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดช่วยกันออกค้นหาก็พบผู้ประสบเหตุตกเหว ได้รับบาดเจ็บนอนร่างคาอยู่บนกอไผ่หวิดจะตกลงไปยังหน้าผา ที่มีความชันกว่า 90 องศา ลึกลงไปในเหวกว่า 100 เมตร ที่ครั้งนี้โชคยังดี ที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าช่วยไว้ได้ทัน
แต่เนื่องด้วยการลำเรียงคนเจ็บลงจากเทือกเขาที่สูงชันกว่า 100 เมตร ทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้การวางแผนเพื่อความปลอดภัยในตัวผู้บาดเจ็บและเจ้าหน้าที่เองด้วย ที่ใช้เจ้าหน้าที่กว่า 60 นาย ที่ต้องช่วยกันลำเรียงคนเจ็บลงจากหน้าผาที่สูงชัน จากนั้นจะต้องเดินเท้าออกจากป่าไกลอีกกว่า 3 กิโลเมตร ถึงจะลงมาถึงถนน เพื่อพาคนเจ็บส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล ที่มีเจ้าหน้าพยาบาลมารอรับตัวคนเจ็บไปรักษา
แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อนำผู้บาดเจ็บมาถึงรถ ก็เกิดเหตุไม่คาดคิด นางดาหวันฯแฟนผู้บาดเจ็บ ซึ่งนั่งรอแฟนหนุ่มผู้บาดเจ็บอยู่ที่ถนนก็เกิดอาการเป็นลมวูบหมดสติไปต้องใช้รถฉุกเฉินนำส่ง รักษาตัว รพ.ภักดีชุมพล ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
ซึ่ง นางดาหวัน กล่าวว่า ก่อนหน้าที่จะเป็นลมวูบหมดสติ ว่า ตนเองพยายามห้ามแฟนไม่ให้มาหาของป่าในวันนี้แต่ก็ห้ามไม่ฟัง บอกให้มาพรุ่งนี้ก็ไม่ยอมกระทั่งช่วง 5 โมงเย็นได้รับโทรศัพท์จากแฟนบอกว่าพลัดตกหน้าผาได้รับบาดเจ็บ จึงได้ประสานเจ้าน้าที่หน่วยกู้ภัยฮุก 31 จุดภักดีชุมพล ช่วยประสานเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหา
และอยากเตือนผู้ที่ชอบหาของป่าหากไม่ชำนาญก็อย่าเข้าป่าจะเป็นการดี และอีกอย่างช่วงนี้เป็นหน้าฝน ตามโคลดหินจะมีตะไคร้น้ำ ที่เสี่ยงลื่นล้มเกิดอันตรายพลัดตกเขาได้อีกด้วย ซึ่งเหตุแฟนพลัดตกหน้าผาในครั้งนี้ถือว่าโชคดีไม่เสียชีวิต เพียงแค่ได้รับบาดเจ็บ แขนหักซี่โครงร้าว ก็ยังมีโอกาสรักษาให้หายได้ แต่ถ้าไม่ชำนาญก็อาจเสียชีวิตได้ จึงฝากเตือนเพื่อนบ้านคนที่อยากจะออกมาหาเก็บของป่าควรระวังให้มาก ซึ่งไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำกับใครอีกด้วย
สำหรับจังหวัดชัยภูมิในแต่ล่ะปีมักจะมีชาวบ้านหลงป่าในขณะหาของป่าหลายราย และเมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา ก็มีรายงานว่าชาวบ้านที่ออกหาเห็ดในป่า อยู่ๆเกิดนอนเสียชีวิตในป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา มาแล้ว 1 ราย และล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา ก็มีชาวบ้านจาก จ.นครราชสีมา เดินทางมาหาเก็บเห็ดบนเทือกเขาพังเหยที่บ้านสะพานหิน ต.นายยางกลัก อ.เทพสถิต และเกิดพลัดหลงป่ามาแล้วอีกรายเช่นกัน จนครั้งนี้กระทั่งวันนี้ ได้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกมีชาวบ้านพลัดตกเหวลึกกว่า 50 เมตร บนเทือกเขาพังเหย ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง ครั้งนี้จนได้รับบาดเจ็บสาหัสดังกล่าวขึ้นอีกเป็นรายล่าสุดด้วย