จู่โจมตรวจ 2 วัดที่พิจิตร พระฉี่ม่วง 5 รูป จับสึก-ส่งบำบัด ขยายผลหาคนขายยาเสพติดให้วัด

ฝ่ายปกครอง-ตำรวจ สภ.ตะพานหิน ลุยตรวจหาสารเสพติด 2 วัด เจอพระฉี่สีม่วง 5 รูป จับสึกทันที
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม น.ส.ธนียา นัยพินิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ดำเนินการปราบปรามยาเสพติดและจัดระเบียบวัด ซึ่งได้มอบหมายให้นายสุพจน์ รัตนรุ่งเรือง นายอำเภอตะพานหิน ร่วมกับตำรวจ สภ.ตะพานหิน โดยให้นายวงศธร บุตรเสน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลัง อส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตะพานหิน กว่า 10 นาย ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด “No Drugs No Dealers” โดยมีแผนปฏิบัติการตรวจปัสสาวะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรในพื้นที่ อ.ตะพานหิน จำนวน 36 วัด ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 232 รูป
โดยเมื่อวานนี้ (11 สิงหาคม) เจ้าหน้าที่ได้จู่โจมเข้าตรวจหาสารเสพติดที่วัด 2 แห่ง คือวัดพฤกษะวันโชติการาม และวัดสันติพลาราม (หลวงพ่อศรี) ผลการตรวจทั้ง 2 วัด ปรากฏว่า วัดพฤกษะวันโชติการาม พบพระฉี่สีม่วง 4 รูป ขณะที่วัดสันติพลาราม (หลวงพ่อศรี) พบพระฉี่สีม่วง 1 รูป สรุป 2 วัด รวมเจอพระฉี่สีม่วง 5 รูป
เบื้องต้นจึงนำตัวไปสึกและเข้าบำบัดรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน รวมถึงตำรวจ สภ.ตะพานหิน จะได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลหาแหล่งผู้จำหน่ายยาเสพติดที่เข้ามาแพร่ระบาดในวัดดังกล่าว