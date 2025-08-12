ยะลาป่วน! คนร้ายไม่ทราบจำนวน ซุ่มยิงผู้ใหญ่บ้าน กลางดึก EOD เร่งเคลียร์พื้นที่
วันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงกลางดึกวานนี้ (11 ส.ค.) เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่ม ใช้อาวุธปืนลอบยิงประชาชน ที่แผงรับซื้อทุเรียน บริเวณหลัง 1 นัด ที่หมู่ 5 บ้านกูแบปุโรง ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ทราบชื่อคือ นายอาหามะ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ล่าสุดอาการยังสาหัส
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า พบว่า ในที่เกิดเหตุ มีชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.) ทำการปิดกั้นรอบๆ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด (EOD.) ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่ 10 ยะลา และเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย (ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง) เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้ง เพื่อรวบรวมวัตถุพยานและหลักฐานต่างๆ เพื่อขยายผลหาความเชื่อมโยงติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด