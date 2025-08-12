พังงาฝนตกหนัก แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวัง ลมกระโชกแรงถึง 17 ส.ค. เรือเล็กงดออกฝั่ง

พังงา แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนัก ลมกระโชกแรงถึง 17 ส.ค. เรือเล็กงดออกฝั่ง
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดพังงามีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนกระทั่งเช้าของวันนี้ยังไม่มีทีท่าว่าฝนจะหยุด ประกอบกับมีลมกรรโชกแรง บรรยากาศทั่วไปทัองฟ้ามืดครึ้ม
ด้านนายสุรศักดิ์ แจ้งจุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังในการเดินเรือ ในช่วงวันที่ 11-17 สิงหาคม พ.ศ. 2568 กรมอุตุประกาศเตือน ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออก และภาคใต้ฝังตะวันตก เนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตร ตลอดช่วง ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาจึงขอให้ชาวเรือ และผู้ควบคุมเรือ เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง เรือเล็กที่มีความยาวเรือน้อยกว่า 9 เมตร ควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้ ทั้งนี้ให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำ ตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือ เครื่องยนต์เรือตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือ พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดลอดภัยประจำเรือ อุปกรณ์ช่วยชีวิต อุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ และเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานได้ทุกขณะ รวมถึงให้คนประจำเรือ และผู้โดยสารสวมใส่ชีชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือ พร้อมติดตามประกาศจากกรมอุดนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและถือปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานเคร่งครัด