ผวจ.อุทัยธานี มอบหมายให้นายอำเภอบ้านไร่ เยี่ยมให้กำลังใจครูสาว พบอาการแจ่มใสสภาพจิตใจดีขึ้น ส่วนนักเรียนชายชั้น ม.5 เข้าข่ายเป็นโรคไออีดี
วันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บ้านของครูหนูเล็ก บ้านหนองขาม หมู่ 11 ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นายสิรภพ นิยมเดช นายอำเภอบ้านไร่ เป็นตัวแทน นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มามอบกระเช้าของขวัญเพื่อส่งกำลังใจให้ครูหนูเล็กพร้อมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากันจนเต็มหน้าบ้านของครูหนูเล็ก กำชับมาว่าหากทางครูหนูเล็กต้องการอะไรหรือให้ทำอะไรให้ขอให้รีบบอกมาจะจัดการให้ทุกอย่าง
นายสิรภพ กล่าวว่า ส่วนนักเรียนชายชั้น ม.5 ทางแพทย์ได้ออกมาพูดว่าเข้าข่ายเป็นโรคไออีดี หรือโรคระเบิดอารมณ์เป็นระยะ (Intermittent Explosive Disorder หรือ IED) เป็นภาวะทางจิตเวชที่ผู้ป่วยมีการระเบิดอารมณ์รุนแรงและหุนหันพลันแล่นอย่างที่ไม่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่กระตุ้น อาการเหล่านี้อาจรวมถึงการทำร้ายร่างกาย การทำลายทรัพย์สิน หรือการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวอื่นๆอีกด้วย และในเรื่องของครูหนูเล็กในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับนักเรียนชายคนดังกล่าวก็ขอให้ทางครอบครัวหนูเล็กนั้นตัดสินใจเองหรือจะเรียกร้องค่าเสียหายอะไรก็ทำได้เลย
ขณะเดียวกันทางครูหนูเล็ก นั้นได้ออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวแล้วด้วยหน้าตาที่มีกำลังใจและยิ้มแย้ม แล้วบอกว่า ในสตอนนี้มีคนส่งกำลังใจให้เยอะมากรวมถึงมาเยี่ยมที่บ้าน ซึ่งก็ขอขอบคุณมากทั้งหน่วยงานและครูผู้ร่วมอาชีพเดียวกัน ซึ่งในตอนนี้ไม่คิดจะลาออกแล้วก็เพราะว่าทางนักเรียนนั้นต่างโทรมาหาและแสดงความห่วงใยและคำที่นักเรียนพูดนั้นมีอีกคำหนึ่งที่เป็นแรงที่ฮึดขึ้นสู้ก็คือ รอครูกลับมาสอนพวกหนูอีกนะ ส่วนในรูแของคดีครูหนูเล็ฏนั้นไม่ขอพูดถึงในตอนนี้ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วซึ่งในช่วงเช้านั้นได้ทางตำรวข สภ.หนองฉางนั้นได้เรียกไปสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งแล้ว และได้สัญญากับเด็กว่ารอให้ครูรักษาร่างกายและจิตใจให้พร้อมก่อนจะรีบไปสอนนักเรียนอย่างแน่นอน