เจ้าอาวาสตีสามเณรเป็นแผลทั้งตัว ห้ามออกจากกุฏิ เหตุสูบบุหรี่ไฟฟ้า-แอบหนีเที่ยว ญาติแจ้งความทำรุนแรงกว่าเหตุ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในบ้านล้า ม.4 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้เกิดเหตุเจ้าอาวาสวัดล้าเฆี่ยนตีทำร้ายร่างกายสามเณรจนมีแต่รอยแผล เนื่องจากแอบสูบบุหรี่ไฟฟ้าและแอบหนีเที่ยวกลางคืน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ก.ค.68 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางผู้นำชุมชนได้มีการนำคณะกรรมการวัดเข้าพูดคุยเจรจากับญาติของสามเณรและเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวแล้ว แต่เรื่องก็เงียบไปแต่เมื่อญาติของสามเณรรายนี้คือ นายกิตติพงษ์ ใจดี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง ทราบข่าวว่าหลานถูกทำร้ายก็ได้รีบลางานมาดูและมีการพูดคุยกัน รวมทั้งได้มีการเดินทางไปเก็บของภายในกุฏิที่สามเณรรูปนี้พักแต่ก็ต้องน้ำตาตกเมื่อภายในห้องมีแต่กลิ่นเลือด ทั้งนี้ได้มีการเปิดดูร่างกายหลายคนก็ตกใจเป็นอย่างมาก จนล่าสุดนายกิตติพงษ์ ได้เข้าแจ้งความกับการกระทำที่สุดโหดของเจ้าอาวาสวัดบ้านล้านี้ทันที
นายกิตติพงษ์ กล่าวว่า หลานชายได้บวชเพื่อต้องการศึกษาทางธรรม โดยได้มาอาศัยอยู่ที่วัดบ้านล้าแห่งนี้เพราะเป็นคนในบ้านล้าด้วย หลังจากที่ตนเองทราบข่าวก็ได้รีบลางานมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ก่อนหน้านั้นตนเองได้สอบถามกับเจ้าอาวาสดังกล่าวว่า หลานเป็นอย่างไรทางเจ้าอาวาสก็ได้ส่งรูปที่ไปเรียนมาให้ดูและบอกว่าสบายดี แต่ช่วงเวันที่ 2 ส.ค.68 แม่ของตนเองได้ขอเข้าพบสามเณรที่วัด ก็ถูกกีดกันไม่ให้เข้าพบโดยดีทำให้ตนเองเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมาก หลังจากที่ตนมาถึงได้ก็ได้เข้าพูดคุยกับเจ้าอาวาสรูปนี้และกลับได้คำตอบเพียงว่าที่ทำโทษเฆี่ยนตีนั้น เพราะหลานตนเองแอบสูบบุหรี่ไฟฟ้ารวมทั้งแอบใส่ชุดชาวบ้านหนีเที่ยวตอนกลางคืน ทั้งนี้ตนเองมองว่าหากหลานชายดื้อ ก็ควรที่จะเรียกผู้ปกครองมาพูดคุยหรือให้ย้ายวัดก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาทำขนาดนี้ด้วย ตอนนี้ตนได้แจ้งความเอาผิดกับเจ้าอาวาสรูปนี้แล้ว เพราะได้มีการมาพูดคุยเชิงก่อกวนตนเองอีกด้วย พร้อมทั้งยังประกาศตัวว่าไม่มีใครสามารถเอาผิดได้ คาดว่าเพราะมีนักการเมืองในพื้นที่หนุนหลัง ซึ่งตอนนี้ตนเองจะเดินหน้าเอาผิดให้ถึงที่สุด
ด้านสามเณรได้เปิดเผยกับสื่อถึงเรื่องนี้ว่า เรื่องราวดังกล่าวยอมรับว่าตัวเองผิดจริงในเรื่องของวินัยสงฆ์แต่กลับไม่ได้ไต่สวนทวนความ เรียกมาทำร้ายเฆี่ยนตีพร้อมทั้งให้ตนเองอยู่ในกุฏิไม่ให้ออกไปไหนถึง 7 วันด้วยกัน ก่อนหน้านั้นตนเองนอนอยู่ก็เรียกไปซ้อม โดยไม่มีเหตุผลด้วยพร้อมกับประกาศตัวว่าไม่เกรงกลัวใครหน้าไหนด้วย จนตนเองรู้ว่าสึกเริ่มที่จะไม่ปลอดภัย เลยได้ขอให้ญาติ ๆ พาออกไปอยู่วัดบ้านมาง ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ซึ่งทางท่านเจ้าอาวาสก็เมตตาตัวเองเป็นอย่างมาก ตอนนี้สภาพจิตใจของตัวเองดีขึ้นเป็นลำดับส่วนแผลตามร่างกายก็เริ่มหายไปทีละนิดเช่นกัน
ทั้งนี้มีข้อมูลจากแหล่งข่าวว่า ยังมีสามเณรอีกรูปโดนเช่นเดียวกับสามเณรรายนี้ โดยความผิดคือแอบสูบบุหรี่ไฟฟ้า และถูกเรียกไปกระทืบจนหนังกำพร้าเปิด ตอนนี้ได้ลาสิกขาไปเมื่อวันที่ 8 ส.ค.68 ที่ผ่านมา โดยผู้เป็นแม่ไม่อยากเอาเรื่องเพียงบอกว่าลูกของตนเองดื้อจริงเท่านั้น ล่าสุดทางสำนักพุทธได้เข้ามาที่วัดบ้านมางเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกิดขึ้น รวมทั้งวันพุธนี้ทาง พมจ.พะเยา จะเข้ามาในพื้นที่เพื่อจัดการเรื่องราวที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วย
พ.ต.อ.ถนัด ชุ่มมะโน ผกก.สภ.เชียงคำ กล่าวว่า ทราบว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.เชียงคำ จึงได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนทำคดีอย่างตรงไปตรงมา ไม่เอนเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอน และหลังจากนี้จะได้เรียกเจ้าอาวาสรูปนี้มาทำการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุในสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อย่างละเอียดอีกครั้ง