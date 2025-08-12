สึกแล้ว! พระอ้างเป็น ‘หม่อมราชวงศ์’ ก่อเรื่องสนั่นโซเชียล เผยบวชมา 2 ปีไม่เคยจำวัดต้นสังกัด

เจ้าคณะอำเภอท่าชนะ จับสึกพระหนุ่มแอบอ้างเป็น ม.ร.ว. บวช 30 พรรษา เผยตั้งแต่บวช 2 ปีไม่เคยจำวัดต้นสังกัด รู้อีกทีก่อเรื่องวิวาทลั่นโซเชียล เจ้าอาวาสเรียกตัวกลับดำเนินการทันที
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจข่าวสารงานพระพุทธศาสนา ได้โพสต์ข้อความระบุ “ตามที่ปรากฏในโลกออนไลน์ กรณีพระภิกษุอ้างตนว่าเป็นหม่อมราชวงศ์ สามารถติดต่อราชองครักษ์ชั้นผู้ใหญ่ได้ และอ้างว่าบวชมา 30 พรรษา แสดงพฤติกรรมข่มขู่ แอบอ้างข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้ใดผู้หนึ่งเข้าใจผิด
บัดนี้ มีคำสั่งพระอุปัชฌาย์ ให้กลับต้นสังกัดภายใน 4 วัน นับตั้งแต่ออกหนังสือฉบับนี้ฯ (ทราบว่าจำพรรษาที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา)”
พร้อมภาพหนังสือด่วนที่สุดของสำนักงานเจ้าคณะอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอให้พระภิกษุกลับวัดกาฬสินธุ์ (น้ำดำ) ลงนามโดย พระครูสุขุมธรรมโกศล เจ้าอาวาสวัดกาฬสินธุ์ ถึง พระสุรศักดิ์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื้อหาในหนังสือระบุว่า พระสุรศักดิ์ สังกัดวัดกาฬสินธุ์ (น้ำดำ) ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มาขออุปสมบท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 แต่ไม่เคยได้มาจำวัดต้นสังกัดเลย และยังได้มาขอออกหนังสือสุทธิย้ายไปจำวัดอยู่ที่วัดร่องเภา ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 2 ตุลาคม 2566
หลังจากนั้นได้เดินทางมายังวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 ได้เพียง 2 วันขออนุญาตเดินทางไปศึกษาต่อที่จังหวัดชลบุรี (ไม่ได้ระบุสถานที่) บัดนี้ทางพระอุปัชฌาย์ได้ทราบเรื่องและภาพการสนทนาที่ปรากฏตามภาพข่าวสื่อสังคมออนไลน์ในการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะสงฆ์ และพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง
ดังนั้น จึงขอให้พระสุรศักดิ์ เดินทางกลับมายังต้นสังกัดวัดกาฬสินธุ์ ภายใน 4 วันนับตั้งแต่ประกาศฉบับนี้เผยแพร่ออกไปทางสื่อออนไลน์ เพื่อทางวัดจักได้สอบถามข้อเท็จจริงต่อไป
ล่าสุด พระสุรศักดิ์ ได้เดินทางกลับยังวัดกาฬสินธุ์แล้ว และพระครูสุขุมธรรมโกศล (อาจารย์แบน) เจ้าอาวาสวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าคณะอำเภอท่าชนะ ได้สอบถามข้อเท็จจริงและยอมรับผิดการกล่าวอ้างต่างๆ จึงทำพิธีลาสิกขา (สึก) จากพระสงฆ์แล้ว