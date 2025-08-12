สมาคมไกด์ เผยนทท.มาเลย์ แห่โทรยกเลิกเที่ยวไทย เซ่นเหตุจุดไฟเผานทท. จี้รบ.สร้างความเชื่อมั่น

สมาคมมัคคุเทศก์ เผย นทท.มาเลย์ แห่โทรยกเลิกเที่ยวไทย เซ่นเหตุจุดไฟเผานทท. จี้รบ.สร้างความเชื่อมั่น
จากกรณีอดีตนักมวยตกงาน จนเครียดก่อเหตุราดทินเนอร์จุดไฟเผานักท่องเที่ยวมาเลเซีย 2 คน กลางกรุงเทพฯ โดยล่าสุดยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล ซึ่งได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย 70 %
วันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมชาติ พิมพ์ธนพูนพร ผู้บริหารโรงแรมซากุระบัดเจ็ท อ.หาดใหญ่ ให้ความเห็นว่า กรณีดังกล่าว เป็นการทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ได้สูญเสียนักท่องเที่ยวชาวจีนไปแล้ว เหลือนักท่องเที่ยวมาเซียเข้ามาชดเชย พอมาเจอเหตุการณ์ร้ายก็เป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ทำให้เลวร้ายลงไปอีก โดยรัฐมนตรีที่มีหน้าที่โดยตรง ควรออกมาแถลงเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดความเชื่อมั่น
ขณะเดียวกัน ด้านนายวิทยา ลิ่ม สมาชิกสมาคมมัคคุเทศก์ จ.สงขลา กล่าวว่า สื่อในมาเลเซียโหมข่าวนักท่องเที่ยวมาเลเซียถูกทำร้าย จนบริษัททัวร์มาเลเซียโทรศัพท์มาสอบถามข้อเท็จจริงว่ามาไทยยังปลอดภัยหรือไม่ เพราะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากประสานมายังบริษัททัวร์ เพื่อต้องการยกเลิก