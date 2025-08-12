4 น.ศ.ติดลิฟต์วิทยาลัยดังพัทลุง ครูห่วงของเสียหายห้ามกู้ภัยช่วย แม่โวยลูกท้อง7เดือนติดอยู่ด้วย

4 น.ศ.ติดลิฟต์วิทยาลัยดังพัทลุง ครูห้ามกู้ภัยช่วย อ้างห่วงทรัพย์สินเสียหาย ให้รอช่างจากวิทยาลัย แม่โวยลูกท้อง7เดือนติดอยู่ด้วย
เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า เกิดเหตุ 4 นักศึกษาหญิงของวิทยาลัยแห่งหนึ่งใจกลางเมืองพัทลุง ติดอยู่ภายในลิฟต์ของวิทยาลัยนานเกือบ 1 ชั่วโมง ขณะขึ้นไปยังชั้น 4 เพื่อทำภารกิจเกี่ยวกับงานกีฬาสี โดยลิฟต์ขัดข้องระหว่างชั้น 1 กับชั้น 2 หนึ่งในนักศึกษาที่ติดอยู่ภายในเป็นหญิงตั้งครรภ์ 7 เดือน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทลุงได้รับแจ้งเหตุและรุดเข้าช่วยเหลือ แต่ขณะดำเนินการเปิดประตูลิฟต์ มีอาจารย์ของวิทยาลัยเข้าห้ามโดยอ้างว่ากลัวลิฟต์เสียหายและไม่มีงบซ่อม ขอให้รอช่างประจำลิฟต์ของวิทยาลัยเท่านั้น
ไม่นานหลังจากนั้น มารดาของนักศึกษาตั้งครรภ์เดินทางมาถึง เห็นบุตรสาวยังติดอยู่ในลิฟต์จึงแสดงความไม่พอใจ และ ตั้งคำถามว่าทำไมครูถึงให้ความสำคัญกับทรัพย์สินมากกว่าชีวิตคน โดยย้ำว่าลูกสาวตั้งครรภ์หลายเดือนแล้ว ต้องการความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
ต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยประสานช่างลิฟต์จากโรงพยาบาลพัทลุงเข้ามาช่วยเหลือ จนกระทั่งครูผู้ดูแลลิฟต์ของวิทยาลัยมาถึงและใช้เวลาซ่อมราว 10 นาที จึงสามารถเปิดประตูช่วยนักศึกษาออกมาได้อย่างปลอดภัย
จากการสอบถามนักศึกษาผู้ประสบเหตุทราบว่า วันดังกล่าวเป็นวันหยุด แต่ต้องมาทำงานกีฬาสี และใช้ลิฟต์ขึ้นไปห้องสมุดก่อนเกิดเหตุขัดข้อง ทั้งนี้ มีข้อมูลว่าลิฟต์ตัวดังกล่าวมักมีปัญหาบ่อยครั้ง แต่ทางวิทยาลัยยังเปิดให้ใช้งานตามปกติโดยไม่มีป้ายเตือนแต่อย่างใด