สลด! แรงงานเมียนมา ถูกน้ำเหล็กหลอม ร้อน 1,600 องศา หกราดตัว ดับ 1 โคม่า 1

ลูกจ้างชาวเมียนมา เสียชีวิต 1 ราย สาหัส 1 ราย ถูกน้ำเหล็กหลอมหกราดร่างกาย ขณะทำงาน
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ปราจีนบุรี เกิดเหตุสลดในโรงงานแห่งหนึ่ง ในอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ลูกจ้างชาวเมียนมา วัย 25 ปี เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บสาหัส 1 ราย ถูกน้ำเหล็กหลอมหกราดร่างกายขณะทำงาน ในกระบวนหลอมเหล็กเพื่อขึ้นรูปเหล็กโดยใช้เครน (Overhead crane) ยกเคลื่อนย้ายถังน้ำเหล็กหลอมละลายที่มีความร้อนประมาณ 1,600 องศาเซลเซียส เพื่อนำน้ำเหล็กหลอมไปเทใส่แบบขึ้นรูป
ปรากฏว่าไม่สามารถบังคับให้เครนหยุด ทำให้ถังบรรจุน้ำเหล็กกระแทกโครงสร้าง เป็นเหตุให้ลูกจ้างชาวเมียนมาถูกน้ำเหล็กหลอมราดใส่ทั้งตัว
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี มีคำสั่งให้โรงงานหยุดประกอบกิจการในส่วนที่เกิดเหตุ โดยเสนอแผนปรับปรุงแก้ไขโรงงาน และมาตรการป้องกันความปลอดภัยให้ทราบ ภายใน 30 วัน ขณะที่ นายอำเภอศรีมหาโพธิ ได้กำชับบริษัท ในเรื่องมาตรการความปลอดภัยและการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้ได้รับการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไป