เทศบาลหลักหก ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถ.โลคัลโรด เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคม มหาราชินี

“เทศบาลหลักหก” ปรับปรุงภูมิทัศน์ถ.โลคัลโรดเนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคม มหาราชินี
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นายศักดิ์พิชัย ขุนศรี นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก จ.ปทุมธานี ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่สารวัตรรถไฟอยุธยา เพื่อขอพัฒนาที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) ริมถนนกำแพงเพชร 6 หรือถนนโลคัล โรด ในเขตพื้นที่ ตำบลหลักหก ที่ทางร.ฟ.ท.ได้เคยทำบันทึกความเข้าใจ(เอ็มโอยู) กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ปทุมธานี เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะของชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับสภาพแวดล้อม ริมถนน โลคัลโรด ช่วงตำบลหลักหกให้สวยงาม เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคม มหาราชินี วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นอกจากนี้ ทางเทศบาลตำบลหลักหก ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล ปลูกต้นทองอุไร 150 ต้น ทำกิจกรรมทำความสะอาดถนนเอกทักษิณ และทำความสะอาดใต้สะพานข้ามทางรถไฟ