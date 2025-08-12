หวั่นปะทะซ้ำ! ชาวบ้านชายแดนเขาพระวิหารผวา หอบของเตรียมอพยพ ระลอกใหม่
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ด้านเขาพระวิหาร ชาวบ้านในพื้นที่เริ่มเก็บสิ่งของขึ้นรถ เตรียมอพยพออกจากพื้นที่อีกระลอก หลังมีข่าวลือหนาหูว่าอาจเกิดเหตุปะทะขึ้นอีกครั้งในเร็วๆ นี้ ทำให้บรรยากาศในพื้นที่เต็มไปด้วยความตึงเครียด ชาวบ้านต่างทยอยเก็บของขึ้นรถ เตรียมอพยพออกจากพื้นที่ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ชายแดน
นางเพ็ง อาจเอี่ยม อายุ 65 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ เผยทั้งน้ำตาว่า ได้ยินข่าวลือเรื่องการปะทะ จึงเตรียมอพยพไปอยู่กับญาติในต่างอำเภอ พร้อมกล่าวว่า “ทุกครั้งที่ต้องอพยพ มันลำบากมาก โดยเฉพาะหลานที่เพิ่งคลอดได้แค่เดือนกว่าๆ ต้องหาที่อยู่ใหม่ ไม่มีรายได้ ไม่มีเงินซื้อนมให้หลานเลย” ซึ่งตนลงทุนต้มก๋วยเตี๋ยวไว้ขายเพราะคิดว่าสถานการณ์จะสงบ แต่สุดท้ายก็ต้องทิ้งของทั้งหมดเพราะต้องรีบอพยพ เงินลงทุนหลายร้อยบาทสูญเปล่า อีกทั้งยังเป็นห่วงวัวควายที่เลี้ยงไว้ในไร่ เพราะไม่มีใครดูแล
ชาวบ้านจำนวนมากในหมู่บ้านเดียวกันต่างก็อยู่ในสภาพเดียวกัน ต้องหยุดงาน หยุดอาชีพ เพื่อความปลอดภัยของชีวิต หลายครอบครัวเตรียมตัวออกจากพื้นที่ไปแล้ว โดยยังไม่มีความชัดเจนจากภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือหรือแนวทางการดูแลหากเกิดเหตุปะทะขึ้นอีกครั้ง
สถานการณ์ขณะนี้ยังอยู่ในความเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยังไม่ออกมาให้ข้อมูลใดๆ อย่างเป็นทางการ