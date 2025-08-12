ไทยดูแล ผู้ลี้ภัยกะเหรี่ยง 200 คน หลังพม่าส่งเครื่องบินบอมบ์ 25 ลูก รพ.พังยับ

ทหารพรานจากกรม 35 ดูแลผู้ลี้ภัยกะเหรี่ยง หลังกองทัพเมียนมาส่งเครื่องบินมาบอมบ์ ฝ่ายกะเหรี่ยงจัดงานรำลึกถึงวีรชน
เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 68 เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 อ.แม่สอด จังหวัดตาก ได้ดูแล และมอบสิ่งของให้กับผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง สัญชาติเมียนมา จำนวน 214 คนเป็นชาย 35 คน , หญิง 44 คน , เด็กชาย 54 คน และเด็กหญิง 81 คน ณ พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว วัดธรรมจาริกสลิดหลวง หมู่ที่ 2 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง ทั้งนี้ชาวเมียนมาทั้งหมด ได้ลี้ภัยเข้ามาเขตไทย หลังจากที่กองทัพเมียนมา ส่งเครื่องบิน Y-12 จำนวน 2 ลำ ทิ้งระเบิด 25 ลูกลงใส่ในชุมชนชาวกะเหรี่ยง พื้นที่กองบัญชาการกองพลน้อยที่ 7 ตรงข้ามบ้านแม่สลิดหลวง ทำให้ชาวโรงพยาบาลที่สร้างโดยองค์กรพัมนาเอกชน จากประเทศเกาหลี ได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ทหารพราน ได้ส่งกำลังทหารตรึงแนวชายแดนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมย เกรงว่า จะเกิดการสู้รบ และมีการรุกล้ำอธิปไตยมายังเขตไทย แต่ทหารเมียนมาได้ใช้เครื่องบินปฏิบัติการรบทางอากาศมากกว่า
สำหรับวันนี้ ทหารเมียนมายังไม่ส่งเครื่องไปทิ้งระเบิดแต่อย่างใด ขณะที่แกนนำทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยู. พร้อมด้วยทหารได้ร่วมกันจัดงานวันวีรชนกะเหรี่ยง (Karen Martyrs Day)ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ทั้งนี้เป็นวันสำคัญสำหรับชาวกะเหรี่ยงทั่วโลกเพื่อรำลึกถึง นายซอบาอูจี ผู้ที่เสียสละชีวิตในการต่อสู้เพื่อเอกราช และสิทธิในการปกครองตนเองของชาวกะเหรี่ยงในประเทศพม่า การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความระมัดระวัง และจะมีเฉพาะทหารเท่านั้น ส่วนชาวบ้านไม่กล้าไม่กล้าไปร่วมงาน เกรงว่า ทหารเมียนมาจะส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิด