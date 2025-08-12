เจ้าของบ้าน เข่าทรุด ไฟไหม้วอดทั้งหลัง เงินเก็บ ‘ก้อนสุดท้าย’ ของครอบครัว หายไปกับตา

ไฟไหม้บ้านพัทลุง เงินเก็บ 25,000 บาทวอด สูญทรัพย์สินทั้งหมด
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 12 สิงหาคม ร.ต.อ.จิรเชษฐ์ เสริมแก้ว รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านพักใน ต.นาท่อม จึงรุดตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ครึ่งปูนชั้นเดียวของ นายสุทธิ อายุ 48 ปี พบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงจากภายในห้องนอน และลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีลมกระโชกแรง ประกอบกับเส้นทางเข้าบ้านเป็นซอยแคบ เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีจึงควบคุมเพลิงได้
จากการสอบถาม นายสุทธิ เปิดเผยว่า บ้านหลังนี้อาศัยอยู่กับพี่ชายซึ่งทำอาชีพรับจ้างก่อสร้าง ขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้าน ทุกคนออกไปทำงาน ก่อนทราบข่าวจากชาวบ้านว่ามีไฟไหม้ จึงรีบกลับมาดู
ด้าน นายชอบ พี่ชายของเจ้าของบ้าน ระบุว่า เก็บเงินสดจำนวน 25,000 บาทไว้ในห้อง ซึ่งเป็นเงินสะสมจากการทำงานและขายวัว เตรียมใช้เป็นเงินก้อนสุดท้ายของครอบครัว แต่ถูกเพลิงเผาวอดไปพร้อมเครื่องมือทำมาหากินและทรัพย์สินทั้งหมด
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรภายในห้องนอน และจะประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้ง