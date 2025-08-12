ระทึก! เรือประมงใกล้จม หลังเกาะราชาใหญ่ ศรชล.ภาค 3 ส่ง ‘ฮ.-เรือเรียงหัวหิน’ เร่งช่วย 9 ผู้ประสบภัย

ระทึก! เรือประมงใกล้จม ด้านใต้ฝั่งตะวันตกหลังเกาะราชาใหญ่ ศรชล.ภาค 3 ส่งเฮลิคอปเตอร์-เรือเรียงหัวหินออกค้นหาและช่วยเหลือ พบผู้ประสบภัย 9 คนลอยคอกลางทะเลรอรับการช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 เปิดเผยว่า เวลาประมาณ 14.50 น. ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศปก.ศรชล.ภาค 3) ได้รับแจ้งผ่าน 1465 และศูนย์ PIPO ภูเก็ต จากเจ้าของเรือ ว.โชคมานะ 1 ทะเบียนเรือ 219205180 ว่า มีเหตุเรือจม บริเวณด้านใต้ฝั่งตะวันตกหลังเกาะราชาใหญ่ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พิกัด 7°32.000′, 98°05.000′ (แบริ่ง 229 ระยะ 25NM จากหลักเทียบเรือทัพเรือภาคที่ 3 ทรภ.3)
พลเรือโทสุวัจ ดอนสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 (ผบ.ทรภ.3) และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ผอ.ศรชล.ภาค 3) สั่งการด่วน ให้พลอตตำบลที่เกิดเหตุ คำนวณทิศทางผู้ประสบภัยด้วย sar map
จัดเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ 4 (ฮ.ลล.4) ขึ้นบินค้นหาตามพิกัดที่ได้รับแจ้ง และส่ง ร.ล.หัวหิน ออกเรือด่วน ทำการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประสาน 1669 รับทราบ และเตรียมช่วยเหลือ ประสานหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
ต่อมา เวลา 17.08 น. เฮลิคอปเตอร์เดินทางถึงที่เกิดเหตุ เจอผู้ประสบภัย จำนวน 9 คน มีเสื้อชูชีพทุกคน โดยได้ทำการบินวนชี้เป้าและทิ้งแพชูชีพให้การช่วยเหลือ เบื้องต้นเพื่อรอเรือหลวงหัวหินไปรับผู้ประสบภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ซึ่งคลื่นลมแรงพอสมควร
ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป