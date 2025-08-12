เตือนภัยอุดรฯ ‘เฒ่าหื่น’ บุกร้านค้าถาม ‘มีผู้สาวไหม’ ตื๊อลวนลามพนง.หญิง พบวีรกรรมเพียบ

ผวาทั้งอุดรฯ เฒ่าหื่นบุกร้านค้าถาม ‘มีผู้สาวไหม’ ตื๊อลวนลาม พนง.หญิง ไล่ไม่ยอมไป
กรณี เพจกุดจับออนไลน์ อีสานอินดี้ ได้โพสต์ภาพและคลิปจากกล้องวงจรปิด เตือนภัย ชายชราเข้าไปในร้านจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสวย และสินค้าเสริมความงามแห่งหนึ่งใน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี เพื่อกระทำอนาจาร พร้อมกับเขียนข้อความว่า “เตือนภัยครับ บุคคลในภาพ ได้เข้าไปในร้านเครื่องสำอาง ทางเข้าวัดปู่แก้ว แล้วชายคนดังกล่าวพยายามจะลวนลาม พนักงานตามภาพที่ปรากฏครับ ฝากเตือนภัยร้านอื่นๆ ด้วยครับ ฝากแชร์ด้วยครับ เหตุเกิดประมาณ 10.16 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2568″
ต่อมาเวลา 15.30 น. วันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวเดินทางไปร้านจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสวยและสินค้าเสริมความงามดังกล่าว ตั้งอยู่ที่ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี พบ น.ส.นิ่ม อายุ 26 ปี พนักงานแคชเชียร์ ที่ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ ก่อนมีชายชราเข้ามาในร้านพยายามจะลวนลาม
โดย น.ส.นิ่มเล่าว่า ก่อนเกิดเหตุตนยืนอยู่เคาน์เตอร์เพราะมีลูกค้าเหลือ 1 คน ซึ่งจริงๆ แล้วจะต้องมีพนักงาน 2 คน แต่เพราะพนักงานอีก 1 คนไปเข้าห้องน้ำ ทำให้ตนยืนอยู่คนเดียว และร้านเปิดประตูทำให้ไม่ได้ยินเสียงว่ามีคนเข้ามาหาหรือไม่ ตนไม่เห็นตอนที่ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็น ชายชรา อายุประมาณ 65-70 ปี เข้ามาได้อย่างไร เห็นอีกทีก็ตอนที่เดินเข้ามาถึงหน้าเคาน์เตอร์แล้ว
น.ส.นิ่มเล่าต่อว่า ชายชราถามว่า “อยู่ที่นี่มีผู้หญิง หรือมีผู้สาวไหม” ตนก็บอกว่าไม่มีและให้ออกไป คนร้ายก็พูดอีกว่าขอจับมือหน่อย ตนก็ไม่ยอมให้จับ และไล่ออกจากร้านไป แต่ก็ไม่ยอมออกไป แถมยื่นมือจะมาจับหน้าอกตน ซึ่งตนได้พูดขู่ไปว่าถ้าไม่ออกไปจะโทรแจ้งตำรวจ แต่ชายชราก็บอกว่าไม่ต้องโทร แต่ก็ไม่ยอมออกจากร้าน และยังเดินอ้อมเคาน์เตอร์มาหาดักทางไม่ให้ตนเดินออกจากเคาน์เตอร์ พร้อมกับพยายามจะมาจับเนื้อต้องตัว ตนถือไม้ขนไก่ปัดมือคนร้ายออก
“ด้วยความโมโหหนูพูดขึ้นกูขึ้นมึง ถ้าไม่ออกไปหนูจะถีบ แต่เขาก็พูดแต่ว่าขอจับหน่อย ขอจับหน่อยนิดหนึ่ง ซึ่งขอจับมือและจับหน้าอกพอมีแฮง (พอชื่นใจ) หนูก็บอกว่าไม่ได้ ให้ออกไป แต่เขาก็พยายามขยับเข้ามาหาหนูเรื่อยๆ หนูจึงตัดสินใจเรียกพี่ผู้หญิงที่อยู่ในร้านออกมา พี่เขาก็ขอให้เขาออกไป แต่เขาก็ไม่ยอมออก แถมเดินตามพี่เขาไป พี่ผู้หญิงก็เลยตัดสินใจเดินออกจากร้านไปโทรแจ้งตำรวจ คนร้ายจึงเดินตามออกไป ขอร้องไม่ให้โทรแจ้งตำรวจ พอได้จังหวะตนก็เดินออกจากเคาน์เตอร์ เดินออกจากร้าน เขาก็เดินตามพยายามขอจับหน้าอก จึงตัดสินใจเรียกพี่ผู้ชายข้างร้านให้มาช่วยไล่ พอโดนผู้ชายไล่ คุณตาก็ปั่นจักรยานหนีไป”
น.ส.นิ่มเล่าต่อว่า ตนเคยเห็นชายชราคนนี้ปั่นจักรยานมาจอดหน้าร้านแล้วพยายามจะพูดด้วย แต่ตนไม่เคยพูดด้วย และไล่ให้ออกไป ซึ่งเขาจะชอบมาถามแถวนี้ “มีสาวไหม ว่างไหม” ถ้าเห็นผู้หญิง ไม่ว่าเด็ก หรือผู้ใหญ่แล้วชอบเข้ามาถามว่าว่างไหม พอโทรแจ้งตำรวจแกก็จะหนีไปแล้ว รู้เพียงแต่ว่าเป็นชาวบ้านกานต์ ต.ปะโค อ.กุดจับ แต่ลูกหลานไม่สนใจ ถ้าเข้ามาจับตนจริงๆ ตนจะถีบจะทำร้ายเลย เพราะคิดว่าคนแก่ แต่ก็คิดอีกว่าถ้าล้มใส่เหล็กเป็นอันตราย แต่คิดว่าเป็นโรคจิตเพราะเห็นผู้หญิงไม่ได้ มีคนแก่ลักษณะนี้ใน อ.กุดจับ จำนวนมาก อยากให้ญาติหรือเจ้าหน้าที่นำไปรักษาเพราะเป็นอันตรายต่อผู้อื่น
ส่วน น.ส.ปุ้ย อายุ 28 ปี พนักงานร้านเดียวกัน เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุตนเดินเข้าไปเข้าห้องน้ำ ปล่อยให้ น.ส.นิ่มอยู่เคาน์เตอร์คนเดียว และได้ยินเสียงพูดคุยกัน ต่อมา น.ส.นิ่มก็ร้องบอกตนว่า “พี่ปุ้ยเขาจะมาลวนลามหนู” ตนจึงถือโทรศัพท์วิ่งออกมา พร้อมกับบอกให้หยุด ถ้าไม่หยุดจะโทรแจ้งตำรวจ ชายชราก็บอกว่าไม่โทรแจ้ง ไม่ให้แจ้ง ถ้าไม่ให้โทรแจ้งต้องออกไป จากนั้นก็เบี่ยงเบนชายชราให้ออกจากเคาน์เตอร์ เดินออกมาจากร้าน ชายชราก็เดินตามมาและบอกว่าขอจับ ตนก็บอกว่าไม่ได้ จากนั้นก็โทรแจ้งตำรวจ ชายชราก็เลยด่าตนว่า “มึงโทรหาแม่มึงเหรอ” และพยายามจะเข้ามาลวนลามจับหน้าอกให้ได้ พอดีมีผู้ชายมาช่วย ชายชราจึงหนีไป
“โดยส่วนตัวไม่เคยรู้จักชายชราคนนี้ เพิ่งเห็นครั้งแรก และอยากฝากญาติพี่น้อง ลูกหลาน ถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้ควรพาแกไปรักษา ถ้าเกิดกับลูกหลานตัวเองที่เป็นผู้หญิง หรือเด็ก ถือว่าไม่ปลอดภัย เป็นภัยต่อผู้หญิง”
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังที่มีการโพสต์คลิปดังกล่าวออกไป ได้มีการคอมเมนต์และแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการโพสต์คลิปชายชราคนดังกล่าวที่กำลังปั่นจักรยานก่อนจะเดินเข้าไปบ้านของคนอื่น และเดินอยู่ริมถนน สร้างความเดือดร้อน และสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้หญิงรายอื่นในหมู่บ้าน ซึ่งชาวโซเชียลส่วนใหญ่คอมเมนต์อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำตัวชายชรารายนี้ไปทำการรักษา และอยากให้ลูกหลานหรือญาติพี่น้องดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะเกรงว่าจะก่อเหตุที่รุนแรงมากกว่านี้