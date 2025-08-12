นักท่องเที่ยว ลื่นพลัดตกชั้น4 น้ำตกชันตาเถร เสียชีวิต ขณะถ่ายเซลฟี่ หญิงสาวเล่านาทีช็อก
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา ได้รับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยวชายพลัดตกชั้น 4 น้ำตกชันตาเถร บางพระ เสียชีวิต เบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตขึ้นไปถ่ายรูปเซลฟี่บริเวณดังกล่าว จากนั้นเกิดลื่นพลัดตกลงมาศีรษะฟาดโขดหิน ทราบชื่อต่อมาคือ นายเดชาธร อายุ 55 ปี
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำกำลังขึ้นไปนำร่างลงมาอย่างทุลักทุเล โดยระยะทางเป็นทางลาดชัน อยู่ห่างจากชั้น 1 ประมาณ 1.5 กิโลเมตร
ทั้งนี้ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพเหตุการณ์ดังกล่าว จากนั้นมีเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้แชร์ภาพและข้อความดังกล่าว จากนั้นมีผู้เข้ามาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่งเธอได้ตอบว่า เขาลื่นตกลงมาคอหักแขนขาหักเสียชีวิต ตายจ้า เธอกับเพื่อนกันอยู่ชั้น3กำลังจะขึ้นไปชั้น4 ผู้เสียชีวิตตกลงมาพอดีเลยไม่ได้ขึ้น ทางมันชันมาก ลื่น ขึ้นลำบาก
