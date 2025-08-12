ภูมิภาค

อิทธิพล เผย พท.ให้ความสำคัญกับคนท้องถิ่น ส่ง ‘สง่า’ คนเชียงแสนชิง ส.ส.เขต7 เชียงราย 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม เฟซบุ๊ก “คิดอะไรไม่ออกบอก อิทธิพล” ของนายอิทธิพล ศรีสองสม เลขานุการ ดร.ยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรและคนใกล้ชิดของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ข้อความในนามผู้ช่วยหาเสียงว่าทางพรรคเพื่อไทยได้ส่งนายสง่า พรมเมือง อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย เขต อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.เชียงราย เขต 7 ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 14 ก.ย.2568 นี้

โดยนายอิทธิพลระบุว่านายสง่าเป็นคนเชียงแสนโดยกำเนิด ถือว่าครั้งนี้พรรคให้ความสำคัญกับคนในท้องถิ่นในการเป็นผู้แทนของพี่น้องชาวเชียงราย เขต 7 อย่างเต็ม 100% และแม้จะเป็นนักการเมืองหน้าใหม่แต่มีพี่เลี้ยงเป็นพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรครัฐบาล จึงทำให้พร้อมจะสานงานต่อในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ทันที ทั้งเรื่องปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่หมักหมมมานาน หลังจากที่เราถูกรังแกจากเผด็จการตั้งแต่ไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน จนมาถึงพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน มรดกเผด็จการยังคงฝังรากลึกเป็นกับดักที่ทำให้การพัฒนาล่าช้า วันนี้หากเราได้ผู้แทนที่มาจากฝั่งรัฐบาลเราก็จะเริ่มทำงานได้ทันที

รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 7 ดังกล่าวมีขึ้นหลังจากศาลรัฐธรรมนูญได้พิพากษาให้นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและ ส.ส.เขต 7 จ.เชียงราย จากพรรคเพื่อไทยให้ถูกเพิกถอนสถานะการเป็น ส.สงและเพิกถอนสิทธิทางการเมืองเป็นเวลานาน 10 ปี ทำให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 13-17 ส.ค.นี้ และเลือกตั้งในวันที่ 14 ก.ย.2568

สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 7 จ.เชียงราย ประกอบด้วย อ.เชียงแสน อ.ดอยหลวง อ.เวียงแก่น อ.เชียงของ (ยกเว้น ต.บุญเรือง) และ ต.จันจว้า และ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 นายพิเชษฐ์ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยและได้คะแนนนำเป็นอันดับ 1 จำนวน 31,588 คะแนน รองลงมาคือนายประหยัด เสียงดัง จากพรรคประชาชน (เดิมพรรคก้าวไกล) จำนวน 25,889, น.ส.มิรันตี บุญแก้ว จากพรรคภูมิใจไทย 18,153 คะแนน ฯลฯ

ทั้งนี้เดิมคาดการณ์กันว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งนายวราวุฒิ ไชยวงค์ หรือ สจ.ต้น อดีตสมาชิก อบจ.เชียงราย เขต อ.เชียงของ ลูกหม้อเก่าของพรรคเพื่อไทยลงสมัครแต่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนายสง่าดังกล่าว ส่วนคู่แข่งคาดว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาชนซึ่งคาดว่าจะส่งนายประหยัดลงแก้มือเพราะมีบทบาทในงานมวลชนและงานของพรรคมาตั้งแต่ยังเป็นพรรคอนาคตใหม่ และ น.ส.มิรันตี บุญแก้ว ซึ่งหันไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐแล้ว