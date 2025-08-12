หนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ชักปืนยิงดับคาร้านกาแฟในปั๊มน้ำมัน ก่อนลั่นไกปลิดชีพตาม
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุสลดภายในร้านกาแฟ ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง หมู่ 2 บ้านโคกยอ ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน หลังหนุ่มใช้อาวุธปืนยิงแฟนสาวเสียชีวิต ก่อนยิงตัวเองตายตาม
หลังรับแจ้งเหตุพนักงานสอบสวน สภ.บึงสัมพันธ์ เดินทางไปตรวจสอบ ในที่เกิดเหตุพบศพ นายไข่ ชาวตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน นอนเสียชีวิตในสภาพถูกยิงขมับขวาด้วยปืนไทยประดิษฐ์ ข้างตัวพบอาวุธปืนและปลอกกระสุน ส่วนอีกศพคือนางสาวพิจิตรา อายุ 20 ปี พนักงานร้านกาแฟ ถูกยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนทราบว่า ทั้งคู่เคยเป็นแฟนกัน แต่ฝ่ายหญิงเพิ่งเลิกราเพราะถูกทำร้ายร่างกาย ฝ่ายชายพยายามง้อหลายครั้งไม่สำเร็จ
กระทั่งวันเกิดเหตุได้ดักรอที่ทำงานพร้อมอาวุธปืน เดินเข้าหาโดยไม่พูดอะไร ก่อนยิงฝ่ายหญิงหนึ่งนัด พยายามหลบหนี แต่เปลี่ยนใจกลับมายิงซ้ำจนเสียชีวิต ก่อนหันปืนยิงตัวเองเสียชีวิตตาม คาดสาเหตุจากความแค้นและความผิดหวังในความรัก