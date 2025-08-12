ชายแดนสุรินทร์ผวา หวั่นปะทะซ้ำ ขนของเตรียมอพยพ วอนรัฐบาลจัดการเด็ดขาด โอดเดือดร้อน

ทหารเหยียบระเบิดระทึกชายแดน ชาวบ้านแนวติดแนวปะทะปราสาทใกล้ตาเมือนธม ขนของขึ้นรถเตรียมพร้อมอพยพออกจากพื้นที่ หลังทหารพรานเหยียบระเบิด ทั้งที่เพิ่งกลับมาได้ไม่กี่วัน วอนรัฐบาล-กองทัพ จัดการเด็ดขาด โอดเดือดร้อนหนัก ขาดรายได้
เมื่อวัน 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเหตุการณ์ที่ สิบเอก ธีรพล เพียขันที อาสาสมัครทหารพรานไทย สังกัดทหารพรานจู่โจมที่ 2610 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ปราสาทตาเมืองธม ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จ.สุรินทร์ เหยียบกับระเบิด เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น.วันนี้ (12 ส.ค.68) ขณะออกลาดตระเวนในพื้นที่ปีกขวาของปราสาทตาเมือนธม ได้รับบาดเจ็บขาซ้ายขาด จนท.ทหาร ได้นำตัวผู้บาดเจ็บส่งตัวมาที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ และส่งต่อเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ โดยเฮลิคอปเตอร์ อย่างเร่งด่วน ตอนนี้อยู่ในความดูและของแพทย์ผู้รักษาอย่างใกล้ชิดแล้ว
ล่าสุด ช่วงบ่ายวันเดียวกัน เวลาประมาณ 15.00 น. พบว่าชาวบ้านในพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนที่อยู่ใกล้แนวปะทะ ต่างขนข้าวของขึ้นรถยนต์ส่วนตัว เตรียมพร้อมอพยพออกจากพื้นที่ หลังมีการกระซิบบอกต่อกันของชาวบ้านว่าให้มีการเตรียมพร้อมในการอพยพ โดยเฉพาะชาวบ้านพื้นที่บ้านหนองคันนา ต.ตาเมืองเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ซึ่งอยู่ใกล้ตัวปราสาทตามเมือนธมที่สุด ได้มีการเก็บทรัพย์สิน ขนข้าวของสิ่งที่จำเป็นขึ้นรถไว้รอการอพยพออกนอกพื้นที่หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น จะได้ออกไปได้อย่างทันทวงที
โดยชาวบ้านหนองคันนา เผยว่า หลังจากเกิดเหตุทหารไทยเหยียบกับระเบิดในพื้นที่บริเวณปราสาทตาเมือนธม เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ตอนบ่ายก็ได้มีการกระซิบบอกต่อจากชาวบ้านในหมู่บ้าน ให้เตรียมตัวให้พร้อมกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติในเวลานี้ และให้ขนของขึ้นรถเตรียมไว้ก่อนเพื่อความสะดวก ทั้งๆ ที่ได้กลับเข้ามาบ้านได้ไม่กี่วัน หลังอพยพออกไปตั้งแต่วันแรกของการปะทะ เมื่อ 24 ก.ค.68 ที่ผ่านมา และกลับมาหลังมีการประชุมได้ข้อสรุปหยุดยิง ซึ่งทุกวันต้องอยู่อย่างหวาดระแวง และอยากถามเมื่อไหร่รัฐบาลและกองทัพทหารไทย จะจัดการเรื่องนี้ให้มันเด็ดขาดไป หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป ชาวบ้านชายแดนก็คงต้องคอยอพยพซ้ำซากอยู่แบบนี้ไม่มีวันจบสิ้น จะทำมากินอะไรก็ไม่ได้ ต้องเสียเวลาสูญเสียรายได้ ของที่ซื้อมาค้าขายก็เน่าจนหมดต้องทิ้งไป เงินจะลงทุนต่อก็หมด อีกทั้งยางพาราก็เข้ากรีดไม่ได้ ต้องพากันอยู่อย่างหวาดผวาไม่มีรายได้ และอยากให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือการขาดรายได้ของประชาชนในพื้นที่สู้รบด้วย จะมากจะน้อยก็ขอให้ได้ช่วยเหลือชายบ้านบ้าง บางคนเครียดจนต้องกินยาระงบประสาทเนื่องจากหลอนกับเสียงปืนและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการปะทะที่ยังตึงเครียด
โดยชาวบ้านได้พากันไปจุดธูปไหว้บอกกล่าวขอพรกับศาลหลวงปู่หงษ์ ที่สร้างไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตประจำหมู่บ้าน ให้ช่วยดูแลปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านให้อยู่รอดปลอดภัย หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกด้วย
ขณะที่ชาวบ้านโคกสูง พื้นที่ตำบลบักได อ.พนมดงรัก ที่เปิดร้านขายอาหารตามสั่งทั่วไป บอกว่า อพยพออกไปตั้งแต่วันแรกของการปะทะ เป็นเวลา 15-16 วัน ต้องสูญเสียรายได้ในการค้าขายในแต่ละวัน และเพิ่งได้มาเปิดร้านได้ไม่กี่วัน แต่ก็ยังดีกว่าชาวบ้านที่มีสวนยางพาราอยู่ในพื้นที่บ้านไทยสันติสุข-บ้านเฝ้าไร่ เขตตำบลเดียวกัน ที่โดนลูกปืนระเบิดทำลายต้นยางพาราเสียหายหักโค่นต้นไหม้เกือบทั้งสวน ตอนนี้รอว่าหน่วยงานทางรัฐจะมีการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง หลังที่มีการสำรวจความเสียหายไปแล้ว
ทั้งนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่างมีความหวังว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือเยียวยา ให้กับชาวบ้านตามความหนักเบาของทรัพย์สินที่เสียหายให้บ้างอีกด้วย