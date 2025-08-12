สายไหม้! แห่โทรสมัครงานเก็บลำไย ค่าจ้าง 700-1,300 ต่อวัน หลังแรงงานเขมรกลับประเทศ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า การเปิดรับสมัครแรงงานไทยเก็บลำไย 30,000 อัตรา รายได้ดี ที่พักพร้อม โดยล่าสุด น.ส.ญาณธิชา บัวเพื่อน ส.ส.พรรคประชาชน เปิดเผยว่า ”
เนื่องจากมีคนสนใจทำงานเยอะมาก มีคนโทรหาเบอร์ที่ให้ไว้ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ ทำให้รับสายไม่ทันและไม่ได้ทำงานอื่นเลย ขอให้ค่อยๆ โทรได้ค่ะ ตอนแรกที่โพสต์ไปไม่คิดว่าจะมีคนสนใจเยอะขนาดนี้ เดี๋ยวจะขอประสานงานกับทางจัดหางานจังหวัดและหน่วยงานที่้เกี่ยวข้องเพื่อหาขั้นตอนการประสานงานให้ดีกว่าเดิมค่ะ และนำมาชี้แจงเพิ่มเติม”
จากการหาข้อมูลเพิ่มเติม พบว่าแรงงานชาวกัมพูชาอาจทำงานได้เงินมากกว่าแรงงานไทย คนไทยอาจทำได้เฉลี่ยวันละ 500-700บาทค่ะ รายได้คิดให้เป็นรายตะกร้า ทำมากได้มากค่ะ”
ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การปะทะกันระหว่างไทย – กัมพูชา ทำให้ จ.จันทบุรี ขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวลำไยเป็นจำนวนมากถึง 30,000 คน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2568 – เมษายน 2569 เป็นระยะเวลา 9 เดือน ซึ่งปกติใช้แรงงานกัมพูชา 100% เมื่อแรงงานกัมพูชาเดินทางกลับประเทศ จึงต้องการแรงงานทดแทนจำนวนมาก นี่จึงเป็นโอกาสทองสำหรับผู้ที่ขยันและพร้อมเรียนรู้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ โดยมีทีมงานคอยสอนงานให้ทุกขั้นตอน เพียงแค่มีความตั้งใจ ขยัน อดทน ก็สามารถสร้างรายได้งามๆ กลับบ้านได้เลย
คุณสมบัติ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิ , มีความขยัน อดทน และพร้อมที่จะเรียนรู้ ,ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีคนสอนงานให้ สิ่งที่คุณจะได้รับคือมีรายได้เฉลี่ย 700 – 1,300 บาท ต่อวัน (ขึ้นอยู่กับความขยันและทักษะ) รายได้เป็นรายตะกร้าๆ ละ 45 บาท ทำมากได้มาก มีที่พักให้ฟรี บรรยากาศการทำงานเป็นกันเอง มีเพื่อนร่วมงานคอยช่วยเหลือ
โดยผู้ประกอบการ ชาวสวนลำไยในจันทบุรี กำลังรอทุกคนที่สนใจอยู่ หากปล่อยให้ผลผลิตเสียหาย จะกระทบเกษตรกรและเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างหนัก มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกร สร้างงาน สร้างรายได้ สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ คุณเอนก ธรรมสุทธิ์ ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาวโทร 089-832-6132 , สำนักงานจัดหางาน จ.จันทบุรี โทร 039-323-870 ต่อ 1 หรือ 2 ฝ่ายจัดหางานในประเทศ คุณจิรัชญา อำพล (เลขา สส.เล็ก ญาณธิชา บัวเผื่อน) โทร: 095-464-0639