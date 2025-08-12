ช็อก! ตร.ออกตรวจ พบเก๋งน่าสงสัย เข้าตรวจพบ ‘พระ’ อยู่กับ ‘สีกา’ สองต่อสองในรถ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม เวลาประมาณ 12.00 น. ตำรวจ สภ.ขมิ้น พร้อมชุดสืบสวน สภ.ขมิ้น ได้ออกตรวจพื้นที่ในเขตคลองบ้านพาน หมู่ 8 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร เมื่อถึงจุดเกิดเหตุได้พบรถต้องสงสัย ฮอนด้าซิตี้ สีดำ ทะเบียนฟ้า นข 5157 สกลนคร โดยลักษณะป้ายทะเบียนไม่ถูกต้องตามประเภทรถ จึงเข้าไปตรวจสอบพบเป็นพระสงฆ์กำลังอยู่กับสีกาภายในรถ 2 ต่อ 2 ความสัมพันธ์นั้นถึงขั้นไหนยังไม่ทราบ
โดยทราบฉายาพระต่อมา คือ พระชัยณรงค์ อายุ 53 ปี สังกัด วัดแห่งหนึ่ง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ม.2 ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร และเชิญตัวไปยังวัดใกล้เคียง เขต ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อทำพิธีลาสิกขา และนำตัวมาตรวจปัสสาวะผลไม่พบสารเสพติด
แต่รถที่พระและสีกาดังกล่าวอยู่ด้วยกันเป็นรถที่สวมทะเบียน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รวบ 46 เขมร ลอบเข้าไทยผิดกม. สารภาพกลับกัมพูชาแล้วไม่มีงานทำตามที่รัฐบาลบอก
- โรงเรียนชายแดนปิดต่อ รอประเมินสถานการณ์ ผู้ปกครองห่วงยังไม่ปลอดภัย 100%
- น.ร.ชายแดน คิดถึงเพื่อนที่กลับกัมพูชา อยากเห็นสถานการณ์สงบ หวังได้เรียนร่วมกันต่อ
- เปิดใจ ส.อ.ธีรพล เหยียบทุ่นระเบิดขาขาด ภูมิใจทำเพื่อชาติ ภรรยา โผกอด-หอมแก้ม ดูแลไม่ห่าง