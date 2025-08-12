ภูมิภาค

ช็อก! ตร.ออกตรวจ พบเก๋งน่าสงสัย เข้าตรวจพบ ‘พระ’ อยู่กับ ‘สีกา’ สองต่อสองในรถ 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม เวลาประมาณ 12.00 น. ตำรวจ สภ.ขมิ้น พร้อมชุดสืบสวน สภ.ขมิ้น ได้ออกตรวจพื้นที่ในเขตคลองบ้านพาน หมู่ 8 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร เมื่อถึงจุดเกิดเหตุได้พบรถต้องสงสัย ฮอนด้าซิตี้ สีดำ ทะเบียนฟ้า นข 5157 สกลนคร โดยลักษณะป้ายทะเบียนไม่ถูกต้องตามประเภทรถ จึงเข้าไปตรวจสอบพบเป็นพระสงฆ์กำลังอยู่กับสีกาภายในรถ 2 ต่อ 2 ความสัมพันธ์นั้นถึงขั้นไหนยังไม่ทราบ

โดยทราบฉายาพระต่อมา คือ พระชัยณรงค์ อายุ 53 ปี สังกัด วัดแห่งหนึ่ง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ม.2 ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร และเชิญตัวไปยังวัดใกล้เคียง เขต ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อทำพิธีลาสิกขา และนำตัวมาตรวจปัสสาวะผลไม่พบสารเสพติด

แต่รถที่พระและสีกาดังกล่าวอยู่ด้วยกันเป็นรถที่สวมทะเบียน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

