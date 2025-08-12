อุทาหรณ์ สาวพาแม่เที่ยวหยุดยาว เสียบปลั๊กอินเตอร์เน็ตทิ้งไว้ ทำลัดวงจรไหม้ห้องวอด

อุทาหรณ์ สาวพาแม่เที่ยวช่วงหยดยาว เสียบปลั๊กสายอินเตอร์เน็ตไว้ ทำลัดวงจรไหม้ห้องวอด
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้รับแจ้งไฟไหม้ ห้องแห่งหนึ่ง ใน ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม นำรถดับเพลิงเทศบาลเมืองฯ และรถดับเพลิงหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม รวม 2 คัน เข้าตรวจสอบเมื่อไปถึงพบชาวบ้านช่วยกันดับไฟ เจ้าหน้าที่จึงระดมฉีดน้ำควบคุมไม่ให้ประทุขึ้นมาอีก
น.ส.สวรรค์ (สงวนนามสกุล) อายุ 63 ปี เพื่อนบ้านเล่าว่าเจ้าของห้องพาแม่ไปเที่ยววันแม่ ก่อนเกิดเหตุตนเห็นไฟลูกโซน จึงรีบเรียกเพื่อนบ้านมาทุบประตูห้องเข้าไปช่วยดับไฟ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเจ้าของห้องคือ น.ส.นรภัทร (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี ชาว ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ก่อนเกิดเหตุพาแม่ไปเที่ยวเนื่องในวันแม่แห่งชาติ และเสียบปลั๊กอินเตอร์เน็ตทิ้งไว้ เบื้องต้นจึงสันนิษฐานว่า เกิดจากห้องที่ปิดประตูร้อนอบอ้าวภายใน ทำให้เกิดความร้อนสะสม จนทำให้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่เสียบปลั๊กไว้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ก็เป็นได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป