บุกค้นร้านบาร์โฮสต์ย่านพัทยาใต้ แจ๊กพ็อต พนง.เป็นคนต่างด้าว 6 ราย ตรวจเจอฉี่ม่วงรวม 10 คน

ตำรวจ ร่วมปกครอง บุกจับผับในพัทยาใต้ รวบต่างด้าวลักลอบทำงาน ฉี่ม่วง 10 ราย
เมื่อเวลา 02.30 น. วันที่ 13 สิงหาคม นายพัชรพัชร์ ศรีธัญญนนท์ นายอำเภอบางละมุง พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองพัทยา สั่งการให้ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางละมุงสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา เข้มงวดตรวจสอบสถานบันเทิงภายในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อเป็นการป้องปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบ รวมถึงเป็นไปตามมาตรการ 5 ปลอด และมาตรการ NO Drugs No Dealers
เจ้าหน้าที่นำกำลังบุกเข้าตรวจสอบสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผับและบาร์โฮสต์ ภายในซอยบงกชพัทยาใต้ เมื่อเข้าไปในร้านเจ้าหน้าที่แสดงตัวพร้อมสั่งปิดเพลง เปิดไฟ คัดแยกผู้ชายและผู้หญิง แล้วทำการตรวจบัตรประจำตัวประชาชน
พบว่าพนักงานร้านเป็นบุคคลต่างด้าว เข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นสัญชาติลาว 5 คน สัญชาติเมียนมา 1 คน จากนั้นทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย ปรากฏว่ามีพนักงาน 9 คน และลูกค้า 1 คน ที่มีปัสสาวะสีม่วง
เบื้องต้นได้ควบคุมตัวผู้ที่รับเป็นคนดูแลร้าน แรงงานต่างด้าว 6 ราย พร้อมทั้งผู้ที่มีปัสสาวะสีม่วงไปทำประวัติ แล้วส่งเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูในภายหลัง พร้อมส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป