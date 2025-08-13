โจ๋พัทยา เช็กอินพาแม่เที่ยว เจอคู่อริตามโลเคชั่น ยกพวกบุกยิง กลางหาดจอมเทียน

ตามโลเคชั่นเช็กอิน โจ๋พัทยา! ยกพวกบุกยิงคู่อริกลางดึกชายหาดจอมเทียน
เมื่อเวลา 04.30 น. วันที่ 13 สิงหาคม ร.ต.อ.ชัยนเรศ เพ็งแคน รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา รับแจ้งเหตุวัยรุ่นยกพวกยิงกัน บริเวณหน้าตลาดใหญ่มาก ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จึงนำกำลังสายตรวจรีบรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนจำนวน 2 ปลอก และหัวกระสุนไม่ทราบขนาด 1 นัดตกอยู่บนพื้น เจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้ ยังพบเสื้อของ นาย ป. อายุ 19 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกยิง มีร่องรอยถูกกระสุนเจาะเป็นรู แต่เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากคมกระสุน
จากการสอบถาม นาย ป. เล่าว่า ก่อนหน้านี้ น้องในกลุ่มของตนเคยมีเรื่องกับกลุ่มคู่อริ แต่ได้มีการพูดคุยเคลียร์ใจกันไปแล้ว ทว่าฝ่ายคู่อริยังไม่ยอมจบ และมีการข่มขู่เรื่อยมา จนกระทั่งคืนเกิดเหตุ ตนพาแม่และน้องๆ มานั่งพักผ่อนที่ชายหาด ก่อนโพสต์เช็กอินที่จอมเทียน คาดว่ากลุ่มคู่อริเห็นจากโลเคชันจึงตามมาก่อเหตุยิงใส่ตน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บหลักฐานทั้งหมดในที่เกิดเหตุ รวมถึงคลิปวิดีโอจากพลเมืองดีที่บันทึกเหตุการณ์ไว้ พร้อมส่งต่อให้ชุดสืบสวนตรวจสอบหาข้อมูล ก่อนให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ย่อยโค้งดงตาล เพื่อเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป