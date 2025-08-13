ครูไพบูลย์ ผวา ชายปริศนาพกกระสุน บุกป่วนสตูดิโอ พยายามเปิดประตูเข้าบ้าน
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภ.เมืองเลย ได้รับแจ้งว่า มีชายลักษณะมึนเมา บุกรุกเข้าบ้านประชาชน และเปิดประตูห้องต่างๆ พร้อมกับพยายามเปิดประตูออฟฟิศ รถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ จอดอยู่ในลานจอดรถ จึงแจ้งตำรวจมาที่เกิดเหตุ
ต่อมาทราบว่า คนแจ้งคือ นายไพบูลย์ แสงเดือน หรือ ครูไพบูลย์ ผู้บริหารค่ายเพลงจ้วดจ้าด อดีตสามีนักร้องดัง กระต่าย พรรณนิภา ที่บ้านตั้งอยู่ติดถนนเลย เชียงคาน ต.ศรีสองรัก เดิมเป็นร้านอาหาร แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นที่บ้านพักและเป็นสตูดิโอห้องอัดเสียง และตัดต่อวีดีโอ
นายไพบูลย์ เล่าว่า บ้านตนมีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ สมัยเมื่อก่อนที่อยู่กินกับกระต่าย ได้เปิดเป็นร้านอาหาร ปัจจุบันตนปรับมาเป็นบ้านพัก และเป็นสตูดิโอ ส่วนตนกับลูกน้องก็จะทำงานในช่วงกลางคืนกัน ทั้งอัดเพลง ตัดต่อวิดีโอ ซึ่งในช่วงกลางคืนก็จะคึกคักเพราะเป็นเวลาทำงาน มีรถมาจอดหน้าบ้านหลายคัน ส่วนกลางวันจะเงียบหน่อย
จนกระทั่งเมื่อช่วงเช้าเมื่อวันที่ 12 ส.ค.ที่ผ่านมา ลูกน้องตนตื่นมาพบว่า มีชายใส่เสื้อทหาร กางขาสั้น มานอนเปลข้างห้องอัดเสียง พอเห็นต่างคนต่างตกใจ ซึ่งลูกน้องที่ทำงานด้วยกันส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย อยู่ด้วยกันหลายคน จึงช่วยกันจับชายคนดังกล่าวไว้ และได้แจ้งตำรวจ สภ.เมืองเลย มารับตัว
หลังจากล็อกตัวได้แล้วสอบถามไม่รู้เรื่องเหมือนลักษณะเมายา จากที่บ้านตนติดกล้องวงจรปิดไว้ประมาณ 40 กว่าตัวรอบพื้นที่ พบว่าชายคนดังกล่าว เดินมาจากด้านหน้าเข้ามา พอเข้ามาถึงก็พยายามเปิดประตูห้องนั้นห้องนี้ หลายห้องแต่เปิดไม่ได้ จากนั้นยังพยายามเปิดรถที่จอดไว้ลานจอดรถ ซึ่งมีรถจอดจำนวนหลายคันแต่ก็เปิดไม่ได้ เมื่อเปิดไม่ได้ก็มานอนที่เปลนอนเล่นที่หน้าห้องอัดเสียง จนมีลูกน้องตนมาพบเข้า และจากดูที่เปลที่คนร้ายมานอน พบมีเงินตก 55 บาทพร้อมกระสุน .38 จำนวน 1 นัด แต่ในเรื่องนี้หลังจากตำรวจมาและนำตัวไปโรงพัก
ทั้งนี้ ครูไพบูลย์ เผยด้วยว่า ตอนนี้ตนยังไม่ได้แจ้งความใดๆ แต่อยากให้เป็นอุทาหรณ์ กับญาติๆ ควรดูแลให้ดีว่า ญาติที่เมายาจนสติไม่ดีควรดูแลให้ดี ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยบุกค้นบ้านเข้าไปทั่ว เมื่อเขาป่วยควรพาไปรักษา สร้างความเดือนร้อนให้กับคนอื่น ขณะนี้จังหวัดเลยมีคนสติไม่ดีจากการเสพยาบ้าจำนวนมาก