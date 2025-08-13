4 นายก อบต.พิจิตร ชิงลาออกก่อนครบวาระพ.ย.68 อ้างเตรียมตัวหาเสียง ชาวบ้านวิจารณ์ยับ

4 นายก อบต.พิจิตร ชิงลาออก หวังผลการเลือกตั้ง มากกว่างานพัฒนา
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นายอมร รัชตังกูร ผอ.กกต.จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า หลังจากที่มี นายก อบต.ในพิจิตร 4 แห่ง ประกอบไปด้วย อบต.วังสำโรง อ.บางมูลนาด อบต.ฆะมัง เมืองพิจิตร อบต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี อบต.บึงบัว อ.วชิรบารมี ได้ยื่นหนังสือลาออกจาการเป็นนายก อบต. เมื่อปลายเดือนกรกฏาคม 2568 โดยการยื่นหนังสือลาออกกับนายอำเภอบางคนก็ไม่ให้เหตุผลในการลาออก บางคนก็ให้เหตุผลว่าลาออกไปเพื่อเตรียมการหาเสียงเลือกตั้ง
นายอมรกล่าวว่า การลาออกของนายกในครั้งนี้ ทั้งที่ อบต.ทั้งพิจิตรกว่า 70 แห่ง จะครบวาระในเดือนพฤศจิกายน 2568 แต่ก็เป็นสิทธิของนายก อบต. ที่สามารถทำได้ เพื่อจะเอาชนะคู่แข่ง อีกทั้งอาจคิดว่าคู่แข่งอาจตามไม่ทัน
นายอมรกล่าวอีกว่า ขณะนี้ กกต.พิจิตรได้จัดการเลือก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-15 สิงหาคม และจะจัดให้มีการเลือกตั้งวันที่ 21 กันยายน ซึ่งมีผู้สนใจมาสมัครในวันแรก คือวันที่ 11สิงหาคม ดังนี้ อบต.วังสำโรง มีผู้สมัครนายก อบต. 2 คน อบต.บึงบัว มีผู้สมัครนายก อบต. 1 คน อบต.วังโมกข์ มีผู้สมัครนายก 2 คน อบต.ฆะมัง มีผู้สมัครนายก 1 คน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลาออกของ 4 นายก อบต.ที่เกิดขึ้น ประชาชนต่างวิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลายคนมองว่าเหตุผลการลาออกไม่เพียงพอ หวังแต่จะเอาชนะคู่แข่ง ทำให้ไม่สนใจการพัฒนาในพื้นที่